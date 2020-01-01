Новые, увеличенные квоты по сокращению нефтедобычи от уровня октября 2018 года вступают в силу с 1 января в рамках договоренностей стран ОПЕК+.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, cделка по сокращению добычи нефти на 1,2 млн б/с от уровня октября 2018 года действовала до апреля 2020 года, но ввиду неопределенностей с ростом спроса на нефть в декабре 2019 года было принято решение об увеличении квот до 1,7 млн б/с на первый квартал 2020 года.

Так, с 1 января 2020 года страны ОПЕК дополнительно снизят объем добычи нефти на 372 тыс. б/с, страны не-ОПЕК - на 131 тыс. б/с.

Общий объем дополнительного сокращения добычи нефти составит 503 тыс. б/с.

Между тем, Анголе сохранили квоту сокращения в прежнем объеме (на 47 тыс. б/с), а доля Эквадора больше не учитывается, так как страна вышла из ОПЕК.

Кроме того, из расчета сделки по инициативе России исключен конденсат. Квота России от этого не поменялась. С учетом увеличения Россия в первом квартале 2020 года должна будет снизить добычу исключительно нефти на 300 тыс. б/с.

Кроме того, Саудовская Аравия дополнительно снизит нефтедобычу на 400 тыс. б/с, чтобы общее сокращение составило 2,1 млн б/с, но только если другие участники сделки будут выполнять свои обязательства.