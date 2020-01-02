С начала нового, 2020-го, года в мире появилась новая валюта - эко, которая заменит западноафриканский франк, являющийся национальной валютой восьми государств в Западной Африке. Об этом сообщает RFI, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ua.

Отмечается, что новая валюта войдет в обиход в Гвинее-Бисау, Кот-д'Ивуаре, Бенине, Буркина Фасо, Мали, Нигере, Сенегале и Того. Семь последних в прошлом были колониями Франции.

Причиной такого решения является финансовая реформа, в ходе которой Париж прекратил поддержку западноафриканского франка. Французский президент Эммануэль Макрон уже назвал эту реформу исторической.

Франция официально не будет поддерживать новую валюту. А упомянутые восемь западноафриканских государств перестанут держать 50% своих валютных резервов во французском казначействе.

Стоимость эко, как и прежде западноафриканского франка, будет привязана к евро. В перспективе эко может стать единой валютой Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС).