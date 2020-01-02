В 2019 году в результате реформ в Азербайджане было отмечено развитие и в финансово-банковском секторе страны. Азербайджан, оказавшийся в первой двадцатке самых реформирующихся стран мира в рейтинге Всемирного банка, продолжает уверенно развиваться, проводя реформы, охватывающие все сферы экономики, передает Day.Az со ссылкой на аналитика Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Масумы Талыбовой.

В 2019 году ряд важных реформ повлиял на развитие различных сфер и стал стимулом для экономического развития. Проведенные в стране комплексные экономические реформы не обошли стороной и финансово-банковский сектор. Так, эти реформы, в том числе, направлены на институциональное развитие финансового сектора, оживление банковской сферы, стимулирование цифровых платежей.

В качестве драйвера самой масштабной реформы в банковской сфере в 2019 году можно назвать Указ Президента Ильхама Алиева "О дополнительных мерах по решению проблемных кредитов физических лиц в Азербайджанской Республике" от 28 февраля 2019 года. Эта реформа, являясь прежде всего крупнейшим социальным проектом, имела большое значение для освобождения финансового сектора от неработающих активов, обеспечения ликвидности и оживления сектора в целом. Согласно указу, в связи с девальвацией, за счет средств госбюджета была выплачена увеличенная в манатах часть основных кредитных долгов физических лиц в иностранной валюте с основной суммой до десяти тысяч долларов США. Эта реформа, охватывающая в целом более 800 тысяч граждан, привела к росту удовлетворенности населения. Что касается влияния на банковский сектор, то можно отметить, что удельный вес проблемных активов в общем кредитном портфеле снизился на 2,6 процента и тем самым привел к оздоровлению портфеля.

Принятие нормативно-правовых актов регулятивного характера в 2019 году также придало импульс дальнейшему развитию банковского сектора в вопросах управления и эффективности. В качестве примера этих изменений можно привести "правила по управлению рисками в банках" и "правила по управлению кредитными рисками в банках". Эти правила, проводя классификацию рисков, определили стратегию их управления, политику, процесс управления и меры, предусмотренные в этом направлении. Принятие Базельским комитетом "принципов совершенствования корпоративного управления"и "стандартов корпоративного управления в банках", разработанных с учетом международного опыта корпоративного управления, также должно быть отмечено как важное реформирование институционального развития банков.

Кроме того, в качестве примера проводимых в секторе структурных реформ можно привести распоряжение Президента Азербайджана "О совершенствовании управления системой регулирования и контроля на рынке финансовых услуг". Согласно этому распоряжению, Палата по контролю за финансовыми рынками была упразднена и передала свои полномочия Центральному банку Азербайджана.

Изменения в Законе и Гражданском кодексе Азербайджана "об обременении движимого имущества", утвержденные в конце 2018 года и применившиеся в 2019 году, облегчили доступ к кредитам в стране. Так, изменения в Гражданском кодексе в соответствии с процессом предоставления движимого имущества в качестве залога и получения кредитов привели к практическому применению уже существующего теоретически механизма полного функционирования реестра. Кроме того, влиятельные кредитные рейтинговые агенты также оценили позитивные изменения в секторе соответственно. Так, в результате этих реформ Азербайджан, согласно отчету Всемирного банка "Doing Business" занял первое место среди 190 стран за простоту получения кредита. Охват кредитного бюро вырос с 41,5 до 45 процентов по сравнению с 2018 годом в отношении взрослого населения. Международное рейтинговое агентство Fitch также подтвердило аналогичную позицию, отметив, что наша страна находится на первом месте в регионе Южного Кавказа.