В центрах DOST планируется электронизация 91 услуги из 132.

Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, сообщает Trend.

Одна из целей электронных систем, созданных министерством в различных сферах, заключается в том, что в результате будет создана индивидуальная социальная программа каждого гражданина.

Министр отметил, что в соответствии с поручениями главы государства, в рамках мер по совершенствованию административного исполнения, министерством предприняты соответствующие шаги в области создания услуг населению по электронным технологиям.

Согласно Указу главы государства от пятого сентября 2018 года в нашей стране впервые был запущен портал "e-Social", как социальный реестр населения. Портал предоставил гражданам возможность доступа к собранной о них социальной информации и в обмен на возникшие права пользоваться услугами занятости, видами социального обеспечения и т. д. в гибком режиме, а также осуществлять постоянный контроль за процессом обеспечения возникающих социально-трудовых прав.

Бабаев сообщил, что до сих пор число активных пользователей портала достигло 150 тысяч, а количество просмотров портала превысило один миллион 500 тысяч. Он отметил, что в качестве первой проактивной услуги в нашей стране уже в 2019 году осуществлен переход на автоматизированный механизм назначения пенсий, разработано и сдано в эксплуатацию около 15 систем электронного назначения по социальным пособиям и стипендиям. В следующем году также будет запущен ряд новых систем электронного назначения и справочных служб.

Министр отметил, что 91 из 132 сервисов в центрах DOST планируется электронизировать. После завершения этой работы уже непосредственно электронные системы будут формировать индивидуальную социальную программу для каждого гражданина. В них будут определены занятость, социальное обеспечение и другие возможности граждан и в данной связи им будут направляться соответствующие предложения.