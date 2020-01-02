Исламская Республика Иран и Азербайджан объединят свои магистральные автомобильные и железные дороги.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом в ходе сегодняшней поездки в Астару заявил в беседе с журналистами министр дорожного строительства и градостроения Ирана Мухаммад Ислами.

По его словам, уже достигнута договоренность о соединении магистральных дорог двух стран.

Министр отметил, что улучшение железной дороги Рашт-Астара является одним из важных проектов, осуществляемых президентом Ирана Хасаном Рухани.

М.Ислами высоко оценил сотрудничество между Азербайджаном и Ираном в транспортной сфере и сказал, что увеличение объемов транзита и торговли оказывает позитивное влияние на связи между двумя странами.

Министр отметил также, что достигнута договоренность с Азербайджаном о строительстве магистральной дороги Баку-Астара-Рашт и объединении магистралей двух стран: "Для этого будет построен новый мост над Астарачаем. Фундамент нового моста будет заложен в ближайшее время".

Он сказал также, что Раштская магистральная дорога будет продлена до Астары, а затем до Ардебиля.