Иран и Азербайджан объединят свои магистральные автомобильные и железные дороги
Исламская Республика Иран и Азербайджан объединят свои магистральные автомобильные и железные дороги.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом в ходе сегодняшней поездки в Астару заявил в беседе с журналистами министр дорожного строительства и градостроения Ирана Мухаммад Ислами.
По его словам, уже достигнута договоренность о соединении магистральных дорог двух стран.
Министр отметил, что улучшение железной дороги Рашт-Астара является одним из важных проектов, осуществляемых президентом Ирана Хасаном Рухани.
М.Ислами высоко оценил сотрудничество между Азербайджаном и Ираном в транспортной сфере и сказал, что увеличение объемов транзита и торговли оказывает позитивное влияние на связи между двумя странами.
Министр отметил также, что достигнута договоренность с Азербайджаном о строительстве магистральной дороги Баку-Астара-Рашт и объединении магистралей двух стран: "Для этого будет построен новый мост над Астарачаем. Фундамент нового моста будет заложен в ближайшее время".
Он сказал также, что Раштская магистральная дорога будет продлена до Астары, а затем до Ардебиля.
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