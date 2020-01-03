Самолет Баку - Москва совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда из-за плохого самочувствия пассажира, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Анастасия Голодова, передает Day.Az.

По информации ведомства, в 7.44 по местному времени рейс 1853 авиакомпании "Аэрофлот" Баку - Москва вынужденно приземлился в Волгограде.
 
"Совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по причине плохого самочувствия одного из пассажиров. Пассажира с рейса сняли и госпитализировали", - сообщила РИА Новости Голодова.
По ее словам, примерно через час самолет, в котором находились 85 пассажиров, вылетел в пункт назначения.
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