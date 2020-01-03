В январе-ноябре 2019 года Азербайджан экспортировал продукции на общую сумму 18,3 миллиарда долларов США, что на 2,17 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, передает Day.Az со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

Доля госсектора в экспорте составила 11,054 миллиарда долларов, частного сектора - 7,195 миллиарда долларов, физических лиц - свыше 53 миллионов долларов.

Больше всего за отчетный период Азербайджан экспортировал нефти и нефтепродуктов, природного газа, фруктов и овощей, а также пластмассы и пластмассовых изделий.

Список ТОП-5 экспортируемых Азербайджаном товаров по суммарной стоимости: