В январе-ноябре 2019 года объем товаров и услуг, произведенных промышленными предприятиями и индивидуальными предпринимателями, составил 36 миллиардов манатов, сообщает Day.Az со ссылкой на Бакинское городское управление статистики.

Согласно отчету, 80,5 процента промышленной продукции произведено в горнодобывающей промышленности, 17,5 процента - в обрабатывающей промышленности, 1,4 процента - в электроэнергетической промышленности, а также в производстве газа и пара и 0,6 процента - в водоснабжении, очистке и переработке отходов.

Доля негосударственного сектора в промышленности составила 83,8 процента.

Доля промышленной продукции в общем объеме производства составила 88,7 процента, а услуг промышленного характера - 11,3 процента.

Большая часть произведенной продукции была отправлена потребителям, а запасы готовой продукции на складах промышленных предприятий по состоянию на первое декабря 2019 года составили 212,7 миллиона манатов с учетом резервов, созданных в предыдущие периоды.

В сообщении также отмечается, что на складах промышленных предприятий также имеется другая продукция на сумму 72,6 миллиона манатов, купленная у других предприятий и предназначенная для продажи.