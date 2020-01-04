В январе-ноябре 2019 года в Азербайджане было добыто нефти и газового конденсата почти 34,3 миллиона тонн, что на 3,2 процента меньше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщает Day.Az со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.

За тот же период объем добытого газа составил почти 32,1 миллиарда кубометров, в том числе 22,1 миллиарда кубометров товарного газа. За год эти показатели выросли на 16 процентов и 27,1 процента соответственно.

На первое декабря 2019 года запас готовой продукции (нефти) составил 203 тысячи тонн.

Отметим, что в 2018 году в Азербайджане были добыты 38,76 миллиона тонн нефти и газового конденсата, что приблизительно равно показателю 2017 года. Основной объем добычи нефти в Азербайджане приходится на блок нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ).

Добыча газа в Азербайджане в 2018 году составила 30,59 миллиарда кубометров (рост на 7,1 процента), товарного - 19,2 миллиарда кубометров (рост на 5,8 процента).