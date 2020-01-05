С 15 января 2020 года российский авиаперевозчик "ИрАэро" начнет выполнять прямые, регулярные авиарейсы из Самары в столицу Азербайджана, город Баку. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Авиашоп, передает Day.Az.

Авиаперелеты из самарского аэропорта "Курумоч" в бакинский Международный аэропорт Гейдар Алиев и обратно будут выполняться один раз в неделю по средам. Авиакомпанией "ИрАэро" заявлено следующее расписание на данные рейсы:

Ср.:

Самара (KUF) - Баку (BAK) 01:20 - 03:10

Баку (BAK) - Самара (KUF) 04:10 - 06:00