https://news.day.az/economy/1191519.html Количество платежных карт в Азербайджане достигло 7,5 млн единиц
Количество платежных карт в Азербайджане достигло 7,5 млн единиц
Количество платежных карт в Азербайджане на первое декабря 2019 года составило 7,5 миллиона единиц. Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на данные Центрального банка Азербайджана (ЦБА).
Число банкоматов достигло 2,6 тысячи единиц (рост на 2,2 процента), POS-терминалов - 65,2 тысячи единиц (рост на 35 процентов).
18,1 процента платежных карт - бесконтактные.
Объем безналичных платежей по всем платежным картам увеличился на 57 процентов, в том числе электронных торговых операций - на 93 процента.
Удельный вес безналичных платежей по платежным картам внутри страны за последние пять лет вырос, согласно данным ЦБА, с восьми до 20 процентов.
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