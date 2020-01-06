Подключение России к азербайджанскому проекту Южного газового коридора будет выгодно Москве и увеличит спрос европейских стран на российский газ, рассказал российским СМИ президент Фонда исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов, передает Day.Az.

Трансанатолийский трубопровод (TANAP) изначально планировался под транспортировку газа с шельфового газоконденсатного месторождения в Азербайджане Шах-Дениз. Сейчас актуальна вторая стадия разработки этого газопровода, которая обеспечит его большими объемами газа. TANAP был запущен 30 ноября 2019 года для поставки азербайджанского газа.

"К южному коридору подключены Азербайджан, Грузия, Турция, Болгария, Греция, Албания и Италия. Азербайджан тоже потребляет газ, что сокращает экспортные мощности газового коридора. В стратегическом отношении новая труба увеличит значимость Азербайджана не только как экспортера природного газа, но и как транспортера и транзитера газа через территорию Турции в западном направлении", - объяснил эксперт.

Предполагается, что до 2026 года пропускную мощность коридора могут расширить до 31 млрд кубометров газа за счет строительства дополнительных газокомпрессорных станций.

Проект состоит из трех частей: Южно-Кавказского газопровода Баку -Тбилиси - Эрзурум, идущего по территории Азербайджана и Грузии до границы с Турцией, Трансанатолийского газопровода, протянувшегося по территории Турции, и Трансадриатического газопровода, проходящего по территории Греции, Албании и Италии.

Политическую и экономическую поддержку проекту, отметил эксперт, оказали многие европейские страны, а также США и Великобритания.

Азербайджан намерен нарастить добычу природного газа на Шах-Денизе, а также подключить к проекту "Южного газового коридора" других игроков, в частности Иран и Туркменистан. "Евросоюз, находясь в поисках альтернатив российскому газу, запустил очередной проект, которым занимаются Кипр, Греция, Израиль. East Med уже на пути к практической реализации. Поставки газа из Израиля в Европу могут начаться в 2024-2025 годах. Он свяжет израильское газовое месторождение "Левиафан" и "Афродиту" Кипра", - рассказал Алексей Анпилогов.

Однако строительство данной ветки, акцентирует внимание эксперт, вызывает противостояние Турции, которая из-за этого начинает лояльнее относиться к запуску российского газа по новым маршрутам.

"Если раньше Анкара рассматривала "Турецкий поток" как противовес газопроводу TANAP, то сегодня государство уже выразило поддержку East Med. Поэтому Турция заинтересована еще и в запуске Трансанатолийского трубопровода (TAP)", - отметил эксперт.

Российский газ действительно на определенном этапе может быть подключен к проекту Трансанатолийского трубопровода (TANAP), замечает эксперт.

"Турция является транзитной страной, рынок которой закрыт "Голубым потоком" и "Турецким потоком". Она второй после Германии по объему потребитель российского газа. Проблема сейчас в том, что все соединительные газопроводы будут строиться достаточно долго, а газ придется доставлять по территориям европейских стран. Поскольку южный маршрут был ориентирован на южные страны, то логично указать следующие пути", - рассказал Анпилогов.

Существуют два важных направления, считает эксперт - из Турции через Грецию в Италию или в Болгарию с последующей транспортировкой в Сербию, Венгрию и Австрию.

"Если "Газпром" осуществит подключение к TANAP, то российский газ попадет на европейскую территорию через ветку TANAP и "Трансадриатический газопровод" (TAP)", - уточнил Анпилогов.

Расширение газопровода из Азербайджана в Европу может предполагать не только конкуренцию с "Газпромом", но и партнерство.

"Нужно не забывать о разработке второй стадии Шах-Дениза и появления газа в новой ветке. В этом случае Россия от Азербайджана сможет направить поток дальше на Восток. Москва будет обдумывать направления в Китай или Индию. Россия давно смотрит в сторону Востока, но не собирается при этом терять Европу", - резюмировал эксперт.