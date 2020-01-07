https://news.day.az/economy/1191768.html Самолет Buta Airways экстренно приземлился в Анкаре
Самолет Buta Airways экстренно приземлился в Анкаре
В связи с закрытием аэропорта Сабихи Гёкчен из-за инцидента, капитан воздушного судна рейса J2-9103 Buta Airways принял решение сесть в аэропорту Анкары - Эсенбога, где он совершил благополучную посадку в 10:57 по бакинскому времени.
Об этом сообщили Day.Az в Buta Airways.
Ожидается, что после получения разрешения от аэропорта Сабихи Гёкчен экипаж самолета будет готовиться к вылету в Стамбул.
Новость будет обновляться по мере поступления информации от стамбульского аэропорта.
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