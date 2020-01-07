В связи с закрытием аэропорта Сабихи Гёкчен из-за инцидента, капитан воздушного судна рейса J2-9103 Buta Airways принял решение сесть в аэропорту Анкары - Эсенбога, где он совершил благополучную посадку в 10:57 по бакинскому времени.

Об этом сообщили Day.Az в Buta Airways.

Ожидается, что после получения разрешения от аэропорта Сабихи Гёкчен экипаж самолета будет готовиться к вылету в Стамбул.

Новость будет обновляться по мере поступления информации от стамбульского аэропорта.