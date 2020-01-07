Началась прокладка магистральной автодороги между одноименными городами Астара по обе стороны государственной границы между Ираном и Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра дорог и градостроительства Ирана Хайрулла Хадеми.

По его словам, протяженность этой дороги около 1,3 тысячи метров.

"Транзит продукции и перевозка граждан между Ираном и Азербайджаном - одна из основных задач. В связи с этим за городом построен новый пограничный терминал", - добавил Хадеми.

Заместитель министра также уточнил ситуацию с железной дорогой Решт-Астара: "Поскольку железная дорога в некоторых местах проходит через посевные территории, эти территории должны быть приобретены у фермеров",- отметил он.

По его словам, согласно первоначальной оценке на это было предусмотрено 60-70 триллионов риалов (около 1,42-1,66 миллиарда долларов). В связи с невозможностью обеспечения этих средств в течение одного-двух лет, помимо годового бюджета, предусмотрены и другие источники финансирования, чтобы ускорить темпы строительства.

Отметим, что в рамках транспортного коридора Север-Юг в Иране предусмотрена еще одна железная дорога. Ее строительство протяженностью 163 километра позволит осуществлять транзит грузов из индийского порта Дели до финского порта Хельсинки. Власти рассчитывают с помощью этой железной дороги увеличить объем транзита в Иране до 50 миллионов тонн.