https://news.day.az/economy/1192144.html Минэнерго Азербайджана обнародовало число разрешений, выданных в минувшем году

Минэнерго Азербайджана обнародовало число разрешений, выданных в минувшем году

Экономика, 8 января 2020 13:23 42

В минувшем году министерством энергетики Азербайджана, в соответствии с правилами "Выдачи специального разрешения на товары, подпадающие под экспортный контроль (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности)", было выдано 241 разрешение на импорт, экспорт и транзит товаров, подпадающих под экспортный контроль, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство энергетики.

В сообщении отмечается, что 202 разрешения были связаны с импортом товаров, находящихся под экспортным контролем, пять - с экспортом товаров, подлежащих экспортному контролю, а 34 - с транзитом товаров, подлежащих экспортному контролю.

"Выдача 202 разрешений осуществлялась через центр "ASAN xidmət". В отчетный период было выдано одно разрешение на импорт согласно соответствующим положениям закона "Об электроэнергетике" и Приложения № 3 к закону "О лицензиях и разрешениях", - говорится в сообщении.

Отметим, что выдача министерством энергетики трех видов разрешений осуществляется через центр "ASAN xidmət".

Сюда входят разрешения на экспорт, реэкспорт, импорт, реимпорт и транзит товаров, подлежащих экспортному контролю, разрешение на оборот товаров, которые могут принадлежать определенным участникам гражданского оборота и которые могут находиться в обращении, а также сертификаты о применении специальных экономических режимов для экспортно-ориентированной нефтегазовой деятельности.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Еврокомиссия призвала остановить применение оружия на Ближнем Востоке 13:27, В мире 0
Минэнерго Азербайджана обнародовало число разрешений, выданных в минувшем году 13:23, Экономика 46
Зеленский поручил проверить весь гражданский флот после авиакатастрофы в Иране 13:19, В мире 97
Как повлияет ситуация в Иране на график авиарейсов Баку-Тегеран-Баку? - РЕАКЦИЯ Buta Airways 13:16, Общество 143
Глава МИД Британии осудил удары Ирана по базам США в Ираке 13:12, В мире 155
"Международные авиалинии Украины" заверили, что разбившийся в Иране самолет был исправен 13:09, В мире 169
«Эйр Астана» прекратила полеты над Ираком и Ираном 12:58, В мире 233
Средства Фонда помощи ВС Азербайджана превысили 100 млн 12:54, Общество 252
Pensiya almaq istəyənlərə ŞAD XƏBƏR: Yaş həddində dəyişiklik 12:50, Azərbaycanca 722
Чавушоглу совершит визит в Ирак 12:46, В мире 308
Похоронен погибший в результате армянской провокации азербайджанский пограничник - ФОТО 12:42, Общество 351
Зариф назвал ракетные удары по базам США в Ираке "законной самообороной" 12:31, В мире 419
140 граждан Ирана погибли при крушении самолета украинской авиакомпании 12:27, В мире 517
Хаменеи: Необходимо положить конец участию США, приводящему к нежелательным последствиям в регионе 12:23, В мире 443
"Украинские авиалинии" приостановили выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок 12:09, В мире 529
В Могадишо взорвался заминированной автомобиль, есть жертвы 12:05, В мире 538
Казахстанцам порекомендовали не покупать билеты компании Bek Air 12:01, В мире 527
Стало известно, граждане каких стран были на борту упавшего в Иране самолета - СМИ 11:56, В мире 849
Азербайджан выразил соболезнования Украине в связи с крушением самолета в Иране 11:53, Политика 559
АФФА учредила важную должность 11:50, Спорт 580
Трамп собрал экстренное совещание после атаки Ирана 11:46, В мире 731
Malaysia Airlines прекратила полеты над территорией Ирана 11:43, В мире 587
Инновационная услуга “Мобильная оплата” уже в Азербайджане! (R) 11:39, Экономика 671
На Абшероне возникли перебои в подаче газа 11:36, Общество 640
Иракские военные не пострадали при ракетных ударах со стороны Ирана - ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 11:33, В мире 717
Украинское посольство исключило версию теракта в разбившемся самолете 11:30, В мире 718
Азербайджан как главный дипломатический хаб региона - внешнеполитические итоги 2019 11:26, Политика 717
Завтра в Джоджуг Марджанлы запустят маршрутные автобусы 11:23, Общество 667
Страшные кадры горящего ТЦ в России - ВИДЕО 11:20, В мире 1 169
В авиакатастрофе в Тегеране погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа 11:17, В мире 743
Иранские военные самолеты подняты в воздух 11:03, В мире 1 142
Военные США в Ираке, вероятно, были оповещены о запуске Ираном ракет - СМИ 10:44, В мире 1 018
Азербайджан примет участие в церемонии открытия "Турецкого потока" 10:40, Экономика 936
Зеленский прервал поездку в Оман и срочно возвращается в Киев 10:37, В мире 994
В США пройдет марш "Нет войне с Ираном" 10:34, В мире 939
Кадры первых минут после крушения украинского самолета в Иране - ВИДЕО 10:31, В мире 1 326
В Иране произошли два сильных землетрясения у АЭС «Бушер» 10:28, В мире 1 285
В Сети появилось новое видео с места крушения украинского самолета в Иране - СТРАШНЫЕ КАДРЫ 10:25, В мире 1 792
Признавшийся в растрате республиканец ушел из конгресса США 10:22, В мире 909
В иранском аэропорту назвали причину крушения украинского лайнера 10:19, В мире 1 544
Зеленский выразил соболезнования близким погибших в катастрофе в Иране 10:17, В мире 953
В украинский самолет случайно попала иранская ракета - СМИ 10:14, В мире 4 068
Опубликованы новые кадры атаки Ирана на американскую базу - ВИДЕО 10:12, В мире 1 135
Истребители США поднялись с нескольких авиабаз на Ближнем Востоке 10:10, В мире 1 205
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок 10:08, Политика 954
Спасатели обнаружили черный ящик разбившегося в Тегеране самолета 10:05, В мире 1 000
Азербайджан уточняет наличие своих граждан среди погибших при авиакатастрофе в Иране - ОБНОВЛЕНО 10:02, Общество 1 088
Иран привел в готовность все подземные ракетные объекты 09:57, В мире 1 090
В Азербайджане подорожало золото 09:54, Экономика 1 058
Назначен новый глава дорожной полиции Баку 09:51, Общество 1 831
80 человек погибли на американской военной базе - в результате атаки Ирана - ВИДЕО 09:44, В мире 2 034
Начальник штаба вооруженных сил Ирана пригрозил США 09:40, В мире 1 151
В Азербайджане участились молнии, град, ливни - ИССЛЕДОВАНИЕ 09:36, Общество 1 140
Появились кадры второй атаки Ирана на военную базу США в Ираке - ВИДЕО 09:33, В мире 2 098
Киев устанавливает списки погибших при крушении самолета в Иране 09:29, В мире 1 186
Все пассажиры самолета, потерпевшего крушение в Иране, погибли 09:25, В мире 1 711
Вокруг Белого дома усилены меры безопасности из-за ситуации с Ираном 09:22, В мире 1 130
Компания Boeing изучает информацию о крушении украинского лайнера в Иране 09:18, В мире 1 178
Первые кадры с места крушения украинского самолета в Иране - ВИДЕО 09:12, В мире 3 540
Помпео срочно вызвали в конгресс на слушания по Ирану 08:55, В мире 1 369
Стало известно, сколько человек было на борту рухнувшего украинского самолета 08:51, В мире 1 563
Иран серьезно предостерег США - направлено письмо в ООН 08:49, В мире 1 391
SOCAR подвела итоги и обнародовала планы на 2020 год - ИНТЕРВЬЮ 08:45, Экономика 1 416
Глава МИД Ирана объяснил причину ракетного удара по американской базе 08:33, В мире 1 447
Нефть резко подорожала после ударов Ирана по США 08:29, В мире 1 401
Иранские силы нанесли удары по американской базе - 35 раз 08:26, В мире 1 494
США запретили американским авиакомпаниям полеты над Ираном и Ираком 08:24, В мире 1 368
Иран атаковал ракетами объекты США, десятки погибших - эскалация ситуации в регионе - ОБНОВЛЕНО 3 - ФОТО - ВИДЕО 08:21, В мире 11 017
В Иране рухнул украинский самолет - на борту было около 180 пассажиров - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО 08:16, В мире 13 816
ООН обратилась к США после отказа в визе иранскому министру 08:12, В мире 1 467
В 2020 году Европе придется иметь дело совсем с другим Азербайджаном - Тофик Аббасов для Day.Az 08:00, Политика 1 932
МИД Италии назвал Ливию угрозой для ЕС 07:52, В мире 1 480
Путин заявил об обострении ситуации на Ближнем Востоке 07:36, В мире 1 648
Британия назвала условие вывода войск из Ирака 07:21, В мире 1 692
Помпео отказали в почетном гражданстве 07:07, В мире 1 782
В США заявили о поиске дипломатического решения ситуации с Ираном 06:34, В мире 1 899
Макрон провел телефонные переговоры с Роухани 05:01, В мире 2 218
Франция усилит защиту своих военных в Ираке 03:32, В мире 2 503
Трамп пригрозил Ираку санкциями 02:04, В мире 2 870
Трамп готов соблюдать запрет на разрушение культурных объектов Ирана 00:48, В мире 3 177
Глава Пентагона заявил, что США намерены положить конец войне с Ираном 00:04, В мире 3 443
День, когда сепаратисты узнали настоящую силу Азербайджана - к годовщине операции "Горадиз" - ФОТО 7 января 23:45, Политика 3 790
Армяне ставят Азербайджан в пример Пашиняну - скандал с МВФ набирает обороты 7 января 23:30, Политика 4 214
Мурад Дадашов получил высокую должность - СМИ 7 января 23:25, Общество 9 900
Путин прибыл в Стамбул 7 января 23:09, В мире 3 631
США привели силы на Ближнем Востоке в повышенную боеготовность 7 января 23:00, В мире 3 606
Стала известна дата прибытия в Азербайджан наблюдательной миссии ПАСЕ 7 января 22:45, Политика 3 658
10 вещей, которые обязательно стоит сделать в Баку - советы европейского эксперта - ФОТО 7 января 22:35, Туризм 6 518
МВД и Генпрокуратура распространили совместное заявление в связи с убийством девочки в Товузе 7 января 22:28, Общество 4 156
Госпогранслужба Азербайджана опровергла ложь армян 7 января 22:15, Политика 3 985
Названы темы предстоящих переговоров Путина и Эрдогана 7 января 21:59, В мире 3 876
Помпео прокомментировал невыдачу визы США главе МИД Ирана 7 января 21:47, В мире 3 954
15 знаковых событий в сфере культуры в Азербайджане - ИТОГИ 2019 7 января 21:30, Культура 4 010
Президент Ильхам Алиев: Наши генерационные мощности постоянно должны находиться в таком состоянии, чтобы в Азербайджане никогда не было дефицита 7 января 21:19, Политика 3 937
В Австралии убьют тысячи верблюдов из-за нехватки воды для тушения пожаров 7 января 21:10, В мире 4 686
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан стал одной из ведущих стран мира в сфере энергоснабжения 7 января 21:03, Политика 10 123
США и ЕС проведут консультации по ситуации вокруг Ирана 7 января 21:00, В мире 3 959
Владимир Путин подарил Большой мечети Дамаска Коран XVII века 7 января 20:57, В мире 4 093
Эрдоган обсудил с Джонсоном напряженность между США и Ираном 7 января 20:51, В мире 4 052
Иран передумал выходить из "ядерного соглашения" 7 января 20:45, В мире 4 197
Завершена третья миссия: Cargo Dragon приводнился в Тихом океане 7 января 20:40, В мире 4 009
Помпео: США все еще надеются на денуклеаризацию, невзирая на нынешние заявления КНДР 7 января 20:32, В мире 4 215
Стали известны новые подробности скандального побега Карлоса Гона из Японии 7 января 20:25, В мире 4 164
ЕС призвал к строгому соблюдению эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию 7 января 20:17, В мире 4 140
DİN və Baş Prokurorluq qətlə yetirilən azyaşlı ilə bağlı ittihamlara münasibət bildirib 7 января 20:14, Azərbaycanca 4 267
Асад обсудил с Путиным планы ликвидации террористов в Идлибе 7 января 20:10, В мире 4 113
IKEA заплатит 46 миллионов долларов за смерть мальчика, придавленного комодом 7 января 20:03, В мире 4 295
Азербайджанский эколог предупредил об угрозе пожаров в Австралии для всей планеты 7 января 19:55, Общество 4 245
Али Ахмедов: Все 123 кандидата ПЕА прошли официальную регистрацию 7 января 19:49, Политика 4 200
Australian Open из-за пожаров может пройти на крытых кортах 7 января 19:42, Спорт 4 291
В праздничные дни "Азеригаз" оказал более 3 тыс. клиентских услуг 7 января 19:35, Общество 4 210
Германия решила вывести часть контингента из Ирака 7 января 19:32, В мире 4 227
Первая группа турецких военных прибыла в Триполи 7 января 19:25, В мире 4 419
Ливан не получал уведомлений по делу жены Гона 7 января 19:17, В мире 4 271
Силы США на Ближнем Востоке приведены в состояние готовности в ожидании удара 7 января 19:11, В мире 4 333
Освобожден от должности командир полка ДПС Азербайджана 7 января 19:02, Общество 4 562
Очередная армянская провокация: погиб азербайджанский пограничник 7 января 18:53, Общество 4 695
Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Бахадура Тагиева 7 января 18:43, Политика 13 823
Последний русский Робинзон из Азербайджана - Затерянный мир острова Кюр-Дили - ФОТО - ВИДЕО 7 января 18:39, Общество 5 331
МИД Азербайджана выразил соболезнования Австралии 7 января 18:30, Политика 4 478
Путин провел встречу с Асадом в Дамаске 7 января 18:10, В мире 4 595
Задержан один из наиболее разыскиваемых террористов Саудовской Аравии 7 января 18:02, В мире 4 633
Парламент Испании одобрил кандидатуру Педро Санчеса на пост премьера 7 января 17:56, В мире 4 585
Словакия отозвала военнослужащих из Ирака 7 января 17:50, В мире 4 665
В Австралии погибших в огне животных хоронят в братских могилах - ВИДЕО 7 января 17:43, В мире 5 159
Минобороны и Военная прокуратура Азербайджана проведут совместные мероприятия 7 января 17:39, Общество 4 712
Парламентские выборы в Азербайджане: уже 2203 кандидата 7 января 17:34, Политика 4 682
В Нахчыване реорганизован ряд госструктур 7 января 17:31, Общество 4 768
На севере Пакистана потерпел крушение истребитель 7 января 17:26, В мире 4 713
EgyptAir приостановила рейсы в Багдад 7 января 17:22, В мире 4 704
Польский премьер предложил Австралии помощь в борьбе с пожарами 7 января 17:18, В мире 4 703
Освобожден от должности заведующий общим отделом Аппарата Али Меджлиса Нахчыванской АР 7 января 17:14, Политика 4 813
Мазахир Панахов: Кандидаты в депутаты должны сами предоставлять информацию об имуществе 7 января 17:11, Политика 4 766
Президент Ильхам Алиев выделил средства на бурение 30 субартезианских колодцев в Агджабеди 7 января 17:07, Политика 4 800
Стало известно, кто возглавит делегацию Азербайджана на Паралимпиаде в Токио 7 января 17:01, Спорт 4 842
Вниманию учителей, желающих работать в группах SABAH 7 января 16:45, Общество 4 874
Отправлен в отставку глава Управления государственной дорожной полиции Баку 7 января 16:38, Общество 6 070
Учреждена Азербайджанская ассоциация экотуризма 7 января 16:31, Туризм 4 989
Президент Ильхам Алиев принял Вугара Ахмедова в связи с назначением на должность председателя ОАО "Азеришыг" - ФОТО - ВИДЕО 7 января 16:25, Политика 20 058
Азербайджанский фильм будет представлен на Международном кинофестивале в США - ФОТО 7 января 16:17, Культура 5 199
СМИ сообщили о переброске американских B-52 ближе к Ирану 7 января 16:06, В мире 5 111
В школах Баку пройдут тематические уроки в связи с годовщиной трагедии 20-го января 7 января 15:57, Общество 5 004
Президент Ильхам Алиев назначил нового главу "Азеришыг" 7 января 15:52, Политика 22 032
Президент Ильхам Алиев освободил от должности замглавы "Азеришыг" 7 января 15:50, Политика 8 683
В Австралии ветеринары и спасатели начали поиск животных, пострадавших от пожаров 7 января 15:48, В мире 5 090
Тысячи туристов посетили Азербайджан в новогодние праздники 7 января 15:44, Туризм 5 111
Дым от пожаров в Австралии дошел до Чили и Аргентины - ВИДЕО 7 января 15:35, В мире 5 497
Два «сюрприза» для Пашиняна: СНБ Армении о рейтинге горе-политика 7 января 15:32, Политика 5 529
В Военной прокуратуре Азербайджана обсуждены итоги прошедшего года 7 января 15:20, Общество 5 124
Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ начали работу в Азербайджане - ФОТО 7 января 15:09, Политика 5 206
Ещё новости