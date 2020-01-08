Минэнерго Азербайджана обнародовало число разрешений, выданных в минувшем году

В минувшем году министерством энергетики Азербайджана, в соответствии с правилами "Выдачи специального разрешения на товары, подпадающие под экспортный контроль (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности)", было выдано 241 разрешение на импорт, экспорт и транзит товаров, подпадающих под экспортный контроль, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство энергетики.

В сообщении отмечается, что 202 разрешения были связаны с импортом товаров, находящихся под экспортным контролем, пять - с экспортом товаров, подлежащих экспортному контролю, а 34 - с транзитом товаров, подлежащих экспортному контролю.

"Выдача 202 разрешений осуществлялась через центр "ASAN xidmət". В отчетный период было выдано одно разрешение на импорт согласно соответствующим положениям закона "Об электроэнергетике" и Приложения № 3 к закону "О лицензиях и разрешениях", - говорится в сообщении.

Отметим, что выдача министерством энергетики трех видов разрешений осуществляется через центр "ASAN xidmət".

Сюда входят разрешения на экспорт, реэкспорт, импорт, реимпорт и транзит товаров, подлежащих экспортному контролю, разрешение на оборот товаров, которые могут принадлежать определенным участникам гражданского оборота и которые могут находиться в обращении, а также сертификаты о применении специальных экономических режимов для экспортно-ориентированной нефтегазовой деятельности.