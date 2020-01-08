https://news.day.az/economy/1192191.html Валютные резервы Центробанка Азербайджана выросли на сотни миллионов
Валютные резервы Центробанка Азербайджана выросли на сотни миллионов
По состоянию на 30 декабря 2019 года валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили 6,258 миллиарда долларов, увеличившись за год на 632 миллиона, сообщает Day.Az со ссылкой на статистические данные ЦБА.
С начала года валютные резервы ЦБА выросли на 11,23 процента - с отметки 5,626 миллиарда долларов.
В течение декабря валютные резервы ЦБА увеличились на 75 миллионов долларов (1,2 процента).
Денежная масса по итогам 2019 года составила 12,152 миллиарда манатов, что на 39,5 процента больше, чем по итогам 2018 года.
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