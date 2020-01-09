Началась реконструкция еще одной автомобильной дороги в Азербайджане - ФОТО

Реконструируется автомобильная дорога Бахрамтепе-Билясувар, сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

В сообщении отмечается, что общая протяженность автомобильной дороги составляет 60 километров, а общая ширина - 15 метров.

"Согласно требованиям "Строительных норм и правил", предусматривается строительство трех автомобильных мостов вдоль дороги. Мосты построены на 1,8 километре дороги - через канал Гызыл арх, а также на 3,1 и 38,8 километре дороги через канал Азизбекова. Соответственно, длина мостов составит 29 и 37 метров. А один автомобильный мост будет отремонтирован", - говорится в сообщении.

В сообщении также говорится, что в ходе реконструкции дороги возникла необходимость в обновлении старых водоотводных труб.

Ведется прокладка 256 труб различного диаметра, 14 из которых - прямоугольные. В соответствии с проектом также строится подземный переход вдоль дороги в семи точках.

"Кроме того, по проекту в необходимых местах планируется установить 28 автобусных остановок", - также отмечается в сообщении.

Отметим, что автомобильная дорога Бахрамтепе-Билясувар имеет важное значение с точки зрения экономических связей между регионами страны, в том числе Имишлинского и Билясуварского районов, а также социально-экономического развития сельского хозяйства и регионов, снижения транспортных расходов. Наряду с этим, эта дорога играет важную роль и в повышении эффективности транзитных услуг, являясь автомобильной дорогой, соединяющей транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг.