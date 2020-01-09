https://news.day.az/economy/1192426.html Увеличено количество остановок экспресса "H1 Аэропорт" – "28 Мая"
Увеличено количество остановок экспресса "H1 Аэропорт" – "28 Мая"
Увеличено количество остановок экспресса "H1 Аэропорт" - "28 Мая".
Об этом сообщил в четверг Trend глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, передает Day.Az.
По его словам, отныне автобусы этого маршрута будут останавливаться также на въезде в пос. Бюльбюля и у наземного пешеходного перехода на въезде в пос. Ени Сураханы. В направлении города остановки созданы соответственно на противоположной стороне.
Дополнительные остановки были созданы с учетом многочисленных обращений граждан в БТА, сказал Агаев.
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