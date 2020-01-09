https://news.day.az/economy/1192426.html Увеличено количество остановок экспресса "H1 Аэропорт" – "28 Мая"

Увеличено количество остановок экспресса "H1 Аэропорт" – "28 Мая"

Экономика, 9 января 2020 11:51 288

Увеличено количество остановок экспресса "H1 Аэропорт" - "28 Мая".

Об этом сообщил в четверг Trend глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, передает Day.Az.

По его словам, отныне автобусы этого маршрута будут останавливаться также на въезде в пос. Бюльбюля и у наземного пешеходного перехода на въезде в пос. Ени Сураханы. В направлении города остановки созданы соответственно на противоположной стороне.

Дополнительные остановки были созданы с учетом многочисленных обращений граждан в БТА, сказал Агаев.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Аэропорты Азербайджана в 2019 году побили новый рекорд 12:18, Экономика 43
Команда Азербайджана выступила на фестивале огня в Санкт-Петербурге - ВИДЕО 12:14, Общество 91
В Нигерии боевики вошли в город под видом военных, есть жертвы 12:10, В мире 114
Туристы из Индии стали чаще посещать Азербайджан - ФОТО 12:02, Туризм 169
Обострение конфликта Ирана и США очень вероятно - Игорь Коротченко о ситуации на Ближнем Востоке 12:00, Политика 252
В Сирии погибли четверо турецких военнослужащих 11:59, В мире 205
Некоторые авиакомпании стали использовать воздушное пространство Азербайджана в обход Ирана 11:54, Общество 272
Увеличено количество остановок экспресса "H1 Аэропорт" – "28 Мая" 11:51, Экономика 288
Обнародован прогноз космической погоды 11:47, Общество 271
МИД Азербайджана исключил швейцарского космонавта из "черного списка" 11:44, Политика 313
Глава МИД Южной Кореи проведет переговоры с Помпео 11:42, В мире 303
Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде - ВИДЕО 11:36, В мире 356
“Dağların daş nağılı” - Lahıc - FOTO 11:34, Azərbaycanca 425
В Азербайджане создается новая федерация 11:30, Спорт 407
Вице-премьер Китая подпишет соглашение о торговой сделке с США 11:25, В мире 368
Представители Красного Креста навестили Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева 11:16, Политика 439
Опубликованы первые результаты расследования крушения украинского Boeing 11:10, В мире 583
Банки Японии приказали своим сотрудникам покинуть Иран 11:07, В мире 500
ЧП с Boeing в московском аэропорту 11:00, В мире 624
В Нахчыване создан Фонд аграрного страхования 10:52, Экономика 535
В Армении на треть выросло число желающих бежать из страны 10:47, Политика 659
AZAL удостоена премии самой пунктуальной авиакомпании 10:42, Экономика 642
Момент взрыва украинского самолета в Иране - ВИДЕО 10:37, В мире 1 957
Власти Австралии просят людей покинуть зоны риска 10:33, В мире 634
Известен точный ущерб от ракетного удара Ирана 10:24, В мире 925
В Азербайджане подешевело золото 10:13, Экономика 726
Завершается срок подачи документов для регистрации кандидатов в депутаты 10:09, Политика 741
В Украине объявлен траур в связи с авиакатастрофой 10:05, В мире 749
Иран настаивает на решении визовых проблем дипломатов 10:01, В мире 775
Началась реконструкция еще одной автомобильной дороги в Азербайджане - ФОТО 09:56, Экономика 921
Еще одна трагедия в Иране: 18 погибших, 24 пострадавших 09:49, В мире 1 261
В австралийских пожарах погибло более миллиарда животных 09:45, В мире 883
ВС Армении обстреляли азербайджанские села из крупнокалиберных пулеметов 09:39, Политика 848
Двигатель "Boeing 737" загорелся при взлете из аэропорта Тель-Авива - ВИДЕО 09:33, В мире 2 485
На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой 09:28, В мире 1 438
США заявили о готовности к переговорам с Ираном 09:22, В мире 972
Лидер республиканцев в Сенате США обсудил с Трампом процедуру импичмента 09:20, В мире 918
Исследования выявили причину вспышки пневмонии в Китае 09:14, В мире 977
Совет директоров HP отклонил повторное предложение о слиянии с Xerox 09:07, Технологии 938
В Бадамдаре сошел оползень - ОБНОВЛЕНО-2 09:02, Общество 1 333
Австралия сохранит военное присутствие в Ираке 09:00, В мире 975
Российские спецслужбы должны заняться армянской пропагандой АСАЛА - Евгений Михайлов специально для Day.Az 08:37, Политика 1 561
Азербайджанский мегапроект усилит конкуренцию на газовом рынке Европы - Заявление посла 08:33, Экономика 1 107
Третьей мировой не будет, у США и Ирана другие цели - Олег Кузнецов специально для Day.Az 08:32, Политика 2 086
Цена на нефть упадет ниже $60 в ближайшие годы - тревожный прогноз Всемирного банка 08:07, В мире 1 274
Дания выведет часть военных из Ирака - заявление премьера 07:58, В мире 1 230
Белоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима 07:40, В мире 1 319
МИД Ирана ответил НАТО - жесткое заявление 07:22, В мире 1 653
Акции Boeing упали в цене - после авиакатастрофы в Иране 07:04, В мире 1 477
Спецпредставитель США по Сирии отправится в Стамбул и Эр-Рияд 01:24, В мире 2 798
"Зеленую зону" в Багдаде снова обстреляли ракетами - ситуация накаляется 01:07, В мире 3 396
Принц Гарри и Меган Маркл начнут независимую от королевской семьи жизнь 01:03, В мире 3 039
Хикмет Гаджиев провел переговоры с ведущими мозговыми центрами Франции 00:20, Политика 3 154
Трамп: США не нужна нефть на Ближнем Востоке 00:17, В мире 3 152
Нефть подевешела после заявления Трампа по Ирану 8 января 23:57, В мире 3 184
Генсек ООН выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране 8 января 22:51, В мире 3 402
История и культура, вплетенные в ковры - Репортаж Day.Az из филиала «Azərxalça» в Горадизе - ФОТО 8 января 22:48, Общество 3 401
Трамп призвал мировые державы выйти из сделки с Ираном 8 января 22:14, В мире 3 671
5 мест, ради которых стоит приехать в Баку - российское издание в восторге от Азербайджана 8 января 22:04, Туризм 5 781
Президент Ильхам Алиев: Все строительные работы повсюду в Азербайджане должны проводиться в соответствии с современными правилами градостроительства 8 января 21:06, Политика 3 872
Сильный пожар в Баку, сгорел жилой дом - ВИДЕО 8 января 20:59, Общество 9 579
Президент Ильхам Алиев: Ликвидация Черного города и создание на его месте экологически чистого Белого города – наша очередная историческая заслуга 8 января 20:56, Политика 16 706
Тurkish Airlines приостановила полеты в Иран и Ирак 8 января 20:51, В мире 3 825
Трамп выступил с заявлением после иранского удара по базам 8 января 20:37, В мире 4 292
В Сенате США считают, что Трамп настроен на переговоры с Ираном 8 января 20:23, В мире 3 923
Али Асадов выразил соболезнования премьер-министру Украины и первому вице-президенту Ирана 8 января 20:14, Политика 3 921
В Тегеран вылетит украинский борт с экспертами и спасателями 8 января 20:11, В мире 3 908
Путин и Эрдоган обеспокоены ростом напряженности между Ираном и США 8 января 20:06, В мире 3 964
Обсуждены перспективы развития связей Азербайджана и Франции - ФОТО 8 января 20:01, Политика 3 970
Новак прокомментировал возможность экстренного собрания ОПЕК+ 8 января 19:55, В мире 3 969
В Азербайджане создадут геопарки - впервые на Кавказе 8 января 19:43, Общество 4 505
Япония временно закрыла посольство в Ираке 8 января 19:30, В мире 4 007
Путин и Эрдоган призвали к мирному решению проблем в Персидcком заливе 8 января 19:19, В мире 4 047
Карлос Гон назвал причину своего ареста 8 января 19:05, В мире 4 157
Новшество для азербайджанских фермеров 8 января 18:51, Экономика 4 321
В Стамбуле обрушился ресторан, есть пострадавшие 8 января 18:38, В мире 4 368
Атаки на базы в Ираке нарушают суверенитет ООН и ведут к эскалации - заявление ООН 8 января 18:25, В мире 4 372
В Грузии от «свиного гриппа» скончались 2 человека 8 января 18:13, В мире 4 495
Мазахир Панахов дал кандидатам рекомендации по предвыборной деятельности 8 января 18:01, Политика 4 267
НАНА создает сценарий изменений климатических параметров 8 января 17:54, Общество 4 336
Названо число кандидатов, зарегистрированных для участия в парламентских выборах 8 января 17:48, Политика 4 333
Прагматизм возобладает, и масштабной войны на Ближнем Востоке удастся избежать - Ильгар Велизаде о конфликте Ирана и США 8 января 17:46, Политика 4 664
Карлос Гон отказался раскрывать подробности своего побега 8 января 17:43, В мире 4 401
Путин и Эрдоган запустили работу газопровода "Турецкий поток" 8 января 17:37, В мире 4 464
Обнародованы данные о гражданах Азербайджана, взятых в плен и заложники 8 января 17:33, Политика 4 934
Избирательная комиссия не имеет права нарушать процедурные правила - председатель ЦИК 8 января 17:29, Политика 4 380
«Аэрофлот» разработал альтернативные маршруты 8 января 17:25, В мире 4 520
Иран не передаст компании Boeing черные ящики с украинского самолета 8 января 17:20, В мире 4 632
При взрыве газа в Казахстане пострадали 7 человек, погиб ребенок - ВИДЕО 8 января 17:17, В мире 4 483
"Азеристиликтеджхизат" полностью погасил свой долг "Азеригаз" 8 января 17:11, Экономика 4 539
Хикмет Гаджиев рассказал о двусторонних связях между Азербайджаном и Францией 8 января 17:09, Политика 4 532
Турция будет получать 15,7 млрд кубометров газа благодаря "Турецкому потоку" 8 января 17:05, В мире 4 490
Хикмет Гаджиев провел переговоры в Париже - ФОТО 8 января 16:57, Политика 4 722
В конгрессе США призвали Трампа прекратить провокации против Ирана 8 января 16:51, В мире 4 728
Посол Польши эвакуирована из Ирака 8 января 16:47, В мире 4 591
Очевидец о крушении Boeing в Иране: Самолет горел еще до падения - ВИДЕО 8 января 16:41, В мире 6 190
Субсидирование затронет все сферы сельского хозяйства - заявление Кабмина 8 января 16:39, Экономика 4 610
В 2019 году в Армении зарегистрирован демографический кризис 8 января 16:36, Политика 4 819
Президент Ильхам Алиев принял Анара Гулиева в связи с назначением на должность главы Госкомитета градостроительства и архитектуры - ФОТО 8 января 16:32, Политика 15 104
Армянский солдат застрелился из пулемета 8 января 16:30, Политика 4 799
Реформы Президента Ильхама Алиева открывают новые возможности для бизнеса 8 января 16:26, Политика 14 882
Ирак заявил, что Иран предупредил об ударах по военным объектам США 8 января 16:20, В мире 4 766
Центробанк привлек 150 миллионов манатов 8 января 16:12, Экономика 4 704
В Азербайджане снижен возраст получающих пособие пенсионеров 8 января 16:07, Общество 5 862
Влияние ситуации в Иране на график авиарейсов Баку-Тегеран-Баку - ЗАЯВЛЕНИЕ - ОБНОВЛЕНО 8 января 15:59, Общество 6 309
Назначен новый глава Госкомитета по градостроительству и архитектуре - распоряжение Президента Ильхама Алиева 8 января 15:53, Политика 10 152
Песню «Sarı gəlin» сравнили с саундтреком "Игры престолов" - Реакция европейцев на азербайджанскую песню - ВИДЕО 8 января 15:48, Культура 5 237
Президент Ильхам Алиев освободил от должности первого замглавы Госкомитета по градостроительству и архитектуре 8 января 15:46, Политика 5 131
Украинец рассказал, что чудом не полетел роковым рейсом из Тегерана 8 января 15:44, В мире 5 807
В Австралии убьют 10 тыс. верблюдов 8 января 15:40, В мире 5 012
Армения несет ответственность за убийство азербайджанского пограничника - обращение МИД 8 января 15:33, Политика 5 241
Власти Кувейта опровергли информацию о выводе войск США 8 января 15:27, В мире 4 882
США выведут войска с базы "Арифджан" 8 января 15:21, В мире 5 056
Нетаньяху пообещал сокрушительный удар "любому, кто атакует Израиль" 8 января 15:14, В мире 5 060
Путин и Эрдоган проводят переговоры в Стамбуле 8 января 15:08, В мире 4 965
Finnair временно приостановила полеты над Ираном и Ираком 8 января 15:03, В мире 4 916
В Абшеронском районе восстановлена подача газа 8 января 14:59, Общество 4 973
В Азербайджане радикальная оппозиция полностью исчерпала себя - "Политшоу представляет" - Видеопроект 8 января 14:55, Политика 5 008
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Зеленскому 8 января 14:49, Политика 10 283
Туристы из Европы стали чаще посещать Азербайджан 8 января 14:48, Туризм 5 606
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Хасану Роухани 8 января 14:47, Политика 10 200
В минобороны Ирана рассказали о следующем ответе США 8 января 14:46, В мире 5 390
Валютные резервы Центробанка Азербайджана выросли на сотни миллионов 8 января 14:42, Экономика 5 135
Роухани: Иранская атомная промышленность будет работать без ограничений 8 января 14:37, В мире 5 089
Азербайджан упростил механизм выдачи аграрных субсидий 8 января 14:35, Экономика 5 108
OnePlus представила необычный смартфон с исчезающей камерой - ФОТО 8 января 14:32, Технологии 5 139
Названа дата слушания по делу Юниса Сафарова 8 января 14:28, Общество 5 066
Бакинская высшая школа нефти - лидер с точки зрения карьерных возможностей 8 января 14:25, Общество 5 132
Маршруты полётов состоятельных азербайджанцев на новогодние праздники (R) 8 января 14:22, Туризм 5 316
Samsung выпустит «неубиваемый» смартфон - ФОТО 8 января 14:19, Технологии 5 337
Доставка нефти из стран Персидского залива подорожала 8 января 14:15, В мире 5 188
Авиакомпания Lufthansa приостановила полеты над Ираком и Ираном 8 января 14:11, В мире 5 134
Глава МИД ФРГ осудил Иран за ракетный обстрел военных баз США в Ираке 8 января 14:07, В мире 5 200
В Иране нашли второй черный ящик с разбившегося украинского лайнера 8 января 14:03, В мире 5 199
Азербайджанец выиграл крупную сумму в испанскую лотерею – как ему это удалось (R) 8 января 14:00, Экономика 6 114
Зариф и Чавушоглу обсудили удары Тегерана по базам США в Ираке 8 января 13:57, В мире 5 229
В Ташкенте начался новый суд над Гульнарой Каримовой 8 января 13:52, В мире 5 420
В Армении уничтожают русские церкви - вслед за мечетями 8 января 13:48, Политика 7 924
Air France приостановила перелеты над территориями Ирана и Ирака 8 января 13:48, В мире 5 211
Произведения азербайджанских писателей вошли в шорт-лист Лондонской премии - ФОТО 8 января 13:44, Культура 5 416
Страны НАТО ожидают реакцию Вашингтона на ракетные удары Ирана 8 января 13:40, В мире 5 346
В Баку ожидаются дожди 8 января 13:36, Общество 6
Еврокомиссия призвала остановить применение оружия на Ближнем Востоке 8 января 13:27, В мире 5 302
Минэнерго Азербайджана обнародовало число разрешений, выданных в минувшем году 8 января 13:23, Экономика 5 340
Зеленский поручил проверить весь гражданский флот после авиакатастрофы в Иране 8 января 13:19, В мире 5 410
Глава МИД Британии осудил удары Ирана по базам США в Ираке 8 января 13:12, В мире 5 383
"Международные авиалинии Украины" заверили, что разбившийся в Иране самолет был исправен 8 января 13:09, В мире 5 428
«Эйр Астана» прекратила полеты над Ираком и Ираном 8 января 12:58, В мире 5 427
Средства Фонда помощи ВС Азербайджана превысили 100 млн 8 января 12:54, Общество 5 452
Pensiya almaq istəyənlərə ŞAD XƏBƏR: Yaş həddində dəyişiklik 8 января 12:50, Azərbaycanca 8 573
Ещё новости