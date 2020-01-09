Кредитная линия "Факторинг" от Azer Turk Bank (R)

Azer Turk Bank - государственный банк, который помогает корпоративным клиентам удовлетворить их финансовые потребности, предлагает услугу кредитной линии "Факторинг" на выгодных условиях.

Целью нового продукта является оказание Банком поддержки для устойчивого развития бизнеса своих клиентов, удобного и рационального использования их оборотного капитала.

Таким образом, при проведении торговых операций, если продавец хочет быстрее получить оплату за предоставляемые им продукты и услуги, а покупатель желает оплатить их позже, то юридическое лицо может обратиться в Azer Turk Bank с просьбой об открытии кредитной линии "Факторинг". В этом случае банк предоставляет мгновенный кредит на сумму до 90% от стоимости товаров или услуг.

Кредитная линия открывается в национальной валюте на срок до 24 месяцев, без какого-либо дополнительного обеспечения или гарантии, а процентная ставка устанавливается индивидуально и на льготных условиях.

С более подробной информацией о продуктах и услугах Банка можно ознакомиться на сайте www.atb.az, корпоративных страницах Банка в социальных сетях, написав в WhatsApp (055) 7770 945, или позвонив в Информационный центр Банка по номеру (012) 945.