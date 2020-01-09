Производство нефти на АЧГ достигло 500 миллионов тонн

На блоке нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) на азербайджанском секторе Каспийского моря производство нефти достигло 500 миллионов тонн.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявили в компании BP, которая является оператором по разработке АЧГ, передает Day.Az.

"Полмиллиарда тонн нефти, добытой с АЧГ с 1997 года, было транспортировано в основном через экспортные трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса от терминала Сангачал через Азербайджан, Грузию и Турцию на мировые рынки", - сказали в компании.

Как отметил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс, слова которого приводятся в сообщении, эта веха является большим вкладом в 25-ой годовщине подписания "Контракта века".

"Мы, как оператор, гордимся тем, что достигли этой вехи производства в исторический год для страны и для всех партнеров в АЧГ. Я хотел бы поздравить всех людей, которые внесли свой вклад в это достижение, и поблагодарить нашу операционную команду за постоянную приверженность безопасности и надежной работе", - добавил он.

Отметим, что контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ, до 2050 года.

Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) - 30,37 процента, AzACG (SOCAR) - 25 процентов, Chevron - 9,57 процента, INPEX - 9,31 процента, Equinor - 7,27 процента, ExxonMobil - 6,79 процента, TP - 5,73 процента, ITOCHU - 3,65 процента, ONGC Videsh Limited (OVL) - 2,31 процента.