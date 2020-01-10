В 2020 году в Азербайджане снова вырастут пенсии и зарплаты

Сохранение в 2019 году темпов роста азербайджанской экономики, значительные успехи ненефтяного сектора позволяют делать позитивные прогнозы на 2020 год.

Такого мнения придерживается эксперт по вопросам экономики, руководитель Центра экономического и социального развития Вугар Байрамов.

В беседе с Day.Az экономист отметил, что в наступившем году рост экономики прогнозируется до 3 процентов, объем ВВП - на уровне 83,3 млрд. манатов, доля ненефтяного сектора (54,6 млрд. манатов в общем объеме ВВП) тоже возрастет.

"В 2020 году однозначно будет продолжаться рост зарплат, пенсий и социальных пособий. Этот год, как и прошлый, останется в памяти как социальный год. Государственный бюджет Азербайджана этого года является самым крупным за всю истории независимости. Рост поступлений будет направлен на социальный сектор. 38,5 процента расходной части госбюджета приходится на социальные расходы. На повышение зарплат будет выделено около 7 млрд. манатов, на подъем пенсий и пособий - 3,2 млрд. манатов. То есть на повышение пенсий и зарплат в госбюджете предусмотрено более 10 млрд. манатов. С 1 января этого года уже начался процесс индексации пенсий. 15-процентное повышение пенсий охватит 93 процента пенсионеров. Размер средней пенсии будет повышен до 230 манатов", - подчеркнул экономист.

Байрамов отметил, что в доходной части госбюджета большую роль будет играть рост налоговых поступлений. В результате реформ в налоговой сфере в бюджет в 2019 поступило на 1 млрд. манатов больше средств. В 2020 году поступления в госбюджет от налогов ожидаются от 7,8 млрд. манатов. Кроме того, в 2020 году доля ненефтяного сектора в доходах бюджета ожидается на уровне 44 процентов (в 2019 - 40 процентов).

Наш собеседник также отметил, что в текущем году ожидается выведение Азербайджаном своего газа на европейские рынки посредством Трансадриатического газопровода - ТАР, строительство которого должно быть завершено в ближайшее время.

"Нынешние и прогнозируемые мировые цены на нефть говорят о том, что в 2020 году Азербайджан получит возможность еще больше пополнить свои валютные резервы. Если не будет глобальных шоковых ситуаций, Азербайджан сохранит темпы прироста своих резервов. Одним словом, показатели прошлого года позволяют делать оптимистичные прогнозы и ожидать от азербайджанской экономики многого", - резюмировал Вугар Байрамов.

Лейла Таривердиева