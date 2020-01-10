https://news.day.az/economy/1192889.html Эльман Рустамов рассказал о курсе маната в 2020 году
Эльман Рустамов рассказал о курсе маната в 2020 году
"Стабильность и урегулирование маната и в этом году будет находиться в центре внимания Центрального банка Азербайджана (ЦБА)".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал председатель ЦБА Эльман Рустамов во время встречи с предпринимателями.
"В 2020 году ожидается стабильность. Сохранение макроэкономической стабильности является одной из наших задач. Целевой показатель инфляции не меняется. Мы будем стараться, чтобы инфляция оставалась в пределах 4%. Это уровень инфляции за последние 3 года. Это послужит увеличению реальных доходов населения", - отметил Э.Рустамов.
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