Эльман Рустамов рассказал о курсе маната в 2020 году

"Стабильность и урегулирование маната и в этом году будет находиться в центре внимания Центрального банка Азербайджана (ЦБА)".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал председатель ЦБА Эльман Рустамов во время встречи с предпринимателями.

"В 2020 году ожидается стабильность. Сохранение макроэкономической стабильности является одной из наших задач. Целевой показатель инфляции не меняется. Мы будем стараться, чтобы инфляция оставалась в пределах 4%. Это уровень инфляции за последние 3 года. Это послужит увеличению реальных доходов населения", - отметил Э.Рустамов.