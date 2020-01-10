https://news.day.az/economy/1192963.html АБР: Инновации помогут Азербайджану развить сельское хозяйство

АБР: Инновации помогут Азербайджану развить сельское хозяйство

Экономика, 10 января 2020 22:17 550

Внедряя современные методы ведения сельского хозяйства и механизацию, Азербайджан может повысить производительность труда и достичь полного самообеспечения сельскохозяйственным продовольствием.

Как сообщает Trend со ссылкой на Азиатский банк развития (АБР) об этом говорится в обзоре АБР, посвященной развитию сельского хозяйства в Центральной Азии.

Азербайджану следует сфокусировать на адаптировании своей экономику к более устойчивому будущему, полагаясь на возобновляемые ресурсы, полагают аналитики банка. Также в обзоре отмечено, что климатические условия в стране отлично подходят для развития садоводческого производства.

Напомним, Азиатский банк развития является одним из крупнейших инвесторов в экономику Азербайджана. С момента вступления страны в членство АБР в 1999 году Азербайджан получил от Банка кредиты объемом свыше четырех миллиардов долларов.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Главы МИД стран ЕС призвали Иран вернуться к ядерной сделке 23:09, В мире 211
В Баку обнаружили неизвестный указ османского султана Сулеймана Великолепного - ФОТО 23:05, Общество 498
Almaniyada türkdilli məktəblər açılacaq 22:54, Azərbaycanca 314
АБР: Инновации помогут Азербайджану развить сельское хозяйство 22:17, Экономика 538
Авторитетное издание из ОАЭ в восторге от Шеки и узоров "Шебеке" - ФОТО 21:46, Туризм 718
Искаженную карту Азербайджана удалили с сайта проекта Евросоюза - ЗАЯВЛЕНИЕ - ФОТО 21:43, Политика 772
США приостановили полеты на Кубу 20:53, В мире 1 167
Беларусь ввела налог на транзит нефти 20:42, В мире 1 103
Ребенок устроил стрельбу в школе на севере Мексики 20:33, В мире 1 061
США ввели санкции против 17 компаний из Ирана 20:20, В мире 1 128
Огтай Гюльалыев вновь прооперирован 20:09, Общество 1 252
Какой будет погода на выходные в Азербайджане? - Прогноз 20:01, Общество 1 388
США не намерены обсуждать с Ираком вывод войск 19:55, В мире 1 246
Отношения Турция-Россия-Азербайджан могут выйти на новый уровень - в ближайшем будущем 19:43, Политика 1 271
Назначен новый заведующий отделом Верховного Меджлиса Нахчыванской АР 19:38, Политика 1 138
Анкара и Баку будут бороться с незаконными визитами на оккупированные территории Азербайджана 19:33, Политика 1 204
Nordwind назвала причину жесткой посадки самолета в Анталье 19:25, В мире 1 452
Помпео посетит Украину - Названа дата 19:14, В мире 1 339
Госагентство по обязательному медстрахованию рассказало о потупивших обращениях 19:00, Общество 1 503
Samsung показала инновационные смартфоны на секретной встрече - ФОТО 18:46, Технологии 1 367
В Бишкеке состоялась закладка Парка дружбы Кыргызстана и Азербайджана - ФОТО 18:34, Политика 1 397
Иран может получить ядерное оружие в течение 2 лет 18:30, В мире 1 616
Беларусь приостановила экспорт собственной нефти 18:16, В мире 1 590
США предложили Зеленскому помощь в расследовании катастрофы в Иране 18:04, В мире 1 606
В Иране назвали причину задержки вылета разбившегося Boeing 17:50, В мире 1 954
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Агсу 17:44, Политика 1 532
Известна дата следующей министерской встречи ОПЕК+ 17:39, В мире 1 658
Баба Везироглу награжден орденом "Шохрат" - распоряжение Президента Ильхама Алиева 17:27, Политика 1 706
Служба “Детская горячая линия”, функционирующая при поддержке Azercell, приняла 5061 обращение в 2019 году (R) 17:20, Экономика 1 717
На базе ВВС США во Флориде произошла стрельба 17:12, В мире 1 923
США передали Киеву данные о крушении самолета в Иране 17:06, В мире 1 951
Карлос Гон заявил, что у него есть документы, подтверждающие невиновность 16:55, В мире 1 847
Эльман Рустамов рассказал о курсе маната в 2020 году 16:42, Экономика 2 642
Дорожная полиция обратилась к владельцам неисправных транспортных средств 16:37, Общество 2 296
Состоялась презентация проекта электронной библиотеки "Азербайджанская диаспора" - ФОТО 16:26, Политика 1 945
Задержан убийца Нармин Гулиевой - заявление Генпрокуратуры и МВД 16:17, Общество 4 176
МИД Германии стремится сохранить ядерную сделку с Ираном 16:16, В мире 2 135
Наталья Шаровская: Процветающий Азербайджан - это заслуга Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой 16:15, Политика 6 292
В Азербайджане пройдут мониторинги в связи с опасным заболеванием 16:00, Общество 2 539
В Казахстане охрана «КазМедиаЦентра» напала на журналиста 15:50, В мире 2 094
Ирак ждет представителей США для обсуждения вывода войск 15:46, В мире 2 092
В Сети появилось фото убийцы Нармин Гулиевой 15:41, Общество 4 551
Самолет Nordwind Airlines совершил жесткую посадку в Анталье 15:34, В мире 2 297
Закир Гасанов на переговорах с послом Болгарии 15:32, Политика 2 061
В Баку ускорили ввод в эксплуатацию многоэтажных зданий 15:26, Общество 2 837
Цукерберг рассказал, чего ждет от ближайшего десятилетия 15:21, Технологии 2 142
Меган Маркл покинула Великобританию 15:12, В мире 2 806
США нанесли удар по позициям «Хезболлы» на востоке Сирии 15:07, В мире 2 342
Пашинян готовит масштабную провокацию против Азербайджана - в самом центре Еревана 15:05, Политика 3 250
В Стамбуле произошел пожар в одной из частных школ - ВИДЕО 15:02, В мире 2 300
Подозреваемый в убийстве 10-летней Нармин Гулиевой сознался в преступлении 14:50, Общество 8 113
В Центрально-Африканской Республике из изгнания вернулся бывший президент страны 14:46, В мире 2 336
Канадская делегация отправилась в Тегеран для расследования катастрофы Boeing-737 14:40, В мире 2 306
Азербайджанские повара стали лучшими на Международном чемпионате кулинарии - ФОТО 14:35, Общество 3 082
Сотням граждан, добровольно вернувшимся в Азербайджан, оказана помощь 14:30, Общество 2 953
Названа дата вскрытия черных ящиков потерпевшего в Тегеране катастрофу самолета 14:21, В мире 2 488
Канцлер Австрии пожаловался на непредсказуемость политики США 14:20, В мире 2 381
В Бишкеке будет построен Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана - ФОТО 14:15, Общество 2 539
В этой части Баку меняется направление движения транспорта 14:06, Общество 3 448
В Филармонии праздничным концертом отметили Рождество Христово - ФОТО 14:01, Культура 2 538
В Баку автобусы еще одного маршрута переходят на карточную систему - ФОТО 13:57, Общество 3 629
Власти Казахстана назвали основную версию крушения самолета Bek Air 13:51, В мире 2 722
Иран заявил о готовности отправить черные ящики украинского самолета в Россию 13:46, В мире 2 637
В Баку снова будет дождливо 13:42, Общество 11
Центробанк Азербайджана огласил планы по денежно-кредитной политике на текущий год 13:37, Экономика 2 752
Траектория успеха Вургуна Векилова - ФОТО 13:30, Культура 2 665
В 2020 году в Азербайджане снова вырастут пенсии и зарплаты 13:25, Экономика 6 384
Агентство по развитию МСБ Азербайджана запустит образовательную онлайн-платформу 13:19, Экономика 2 676
Создатель World of Tanks собрался в Госдуму 13:13, В мире 2 757
Следствие намерено передать в суд дело Сержа Саргсяна 13:09, В мире 2 786
Одноклассник отца убитой Нармин дает показания в полиции - Подробности от родственников 13:05, Общество 3 643
Агрессия - это все, на что способна азербайджанская оппозиция - "Политшоу представляет" - Видеопроект 13:01, Политика 2 698
Сиявуш Новрузов: Радикальная оппозиция пытается политизировать даже ДТП 12:59, Политика 2 680
В Турции произошло второе столкновение морских судов 12:56, В мире 2 901
Госсекретарь США назвал новую причину падения украинского самолета 12:53, В мире 3 130
Великобритания подготовила новые санкции против России 12:49, В мире 2 809
Оперные звезды Германии, России, Грузии и Азербайджана выступят в спектакле «Паяцы» 12:45, Культура 2 843
МВД опровергло информацию о задержании убийцы малолетней Нармин 12:33, Общество 3 925
Этой ночью произойдет первое лунное затмение года 12:31, Общество 3 115
Армяне пытаются устроить в США второй Карабах - сепаратистская сеть в Калифорнии 12:26, Политика 3 978
Землетрясение уничтожило визитную карточку Пуэрто-Рико - ФОТО 12:21, В мире 3 035
Швеция окажет помощь в расследовании авиакатастрофы в Иране 12:10, В мире 2 875
В Канаде экстренно сел самолет израильской авиакомпании 12:04, В мире 2 955
СМИ: Задержан предполагаемый убийца малолетней девочки в Товузе 11:59, Общество 13 445
Бакинцы отметили 75-летие народного артиста России Максима Дунаевского - ФОТО 11:51, Культура 3 002
Названы сроки открытия миссии наблюдателей СНГ на парламентских выборах в Азербайджане 11:37, Политика 2 951
Трамп допустил, что Иран при нанесении удара пытался минимизировать ущерб для США 11:34, В мире 3 215
Началась необъявленная Третья мировая война - Нуман Куртулмуш 11:30, В мире 3 525
В Баку увеличено количество подготовительных групп в школах 11:26, Общество 3 225
Иран может создать ядерное оружие в ближайшие два года - МИД Франции 11:16, В мире 3 211
Азербайджан приостановил импорт птицеводческой продукции из Польши - Причина 11:11, Экономика 3 377
В бакинском поселке сохраняется активность оползневой зоны 10:58, Общество 3 325
В Австралии закрылись несколько посольств из-за лесных пожаров 10:55, В мире 3 226
Российский танкер столкнулся с турецкой лодкой - ВИДЕО 10:51, В мире 3 543
Опубликованы новые кадры падения украинского лайнера в Иране - ВИДЕО 10:47, В мире 4 220
В России вертолет совершил аварийную посадку 10:30, В мире 3 338
«Работа, я тебя люблю»: последний пост стюардессы упавшего в Иране украинского лайнера - ВИДЕО 10:26, В мире 4 448
Samsung защитила SSD-накопитель сканером отпечатков 10:23, Технологии 3 237
В Сеуле прошла акция против "войны США с Ираном" 10:19, В мире 3 367
В Азербайджане завершается срок подачи документов в ОИК кандидатами в депутаты 10:12, Политика 3 302
Последние данные по ценам на азербайджанскую нефть 10:08, Экономика 4 226
Выделены места для проведения агитации на внеочередных выборах в парламент Азербайджана 10:03, Политика 3 320
В Азербайджане подешевели эти драгметаллы 10:00, Экономика 4 284
ВС Армении устроили очередную провокацию на линии фронта 09:55, Политика 3 396
Представители Южной Кореи и США обсудят ядерную проблему КНДР 09:50, В мире 3 465
В Австралии массивный лесной пожар охватил площадь более 500 тыс. га 09:46, В мире 3 439
Американская компания подала иск на Apple 09:42, В мире 3 491
Представителей Канады пустят в Иран для расследования крушения Boeing 09:38, В мире 3 463
В Турции задержан разыскиваемый Интерполом террорист 09:33, В мире 3 559
Кадры, снятые за секунды до падения Boeing в Иране - ВИДЕО 09:30, В мире 8 219
Британцам рекомендовали отказаться от поездок в Иран 09:28, В мире 3 493
Британская палата общин одобрила сделку по Brexit 09:23, В мире 3 496
Японские власти требуют от Интерпола выдать ордер на арест супруги Карлоса Гона 09:19, В мире 3 533
ЕС готов предоставить Азербайджану новые технологии - в сфере возобновляемой энергетики 09:12, Экономика 4 027
Иран направил в ИКАО предварительный отчет о катастрофе украинского лайнера 09:08, В мире 3 656
Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisinin Alay komandiri işdən çıxarılıb 09:04, Azərbaycanca 5 408
Акции Boeing подорожали после заявления Трампа 09:02, В мире 3 746
28 стран ЕС обсудят на экстренном заседании ситуацию вокруг Ирана 08:52, В мире 3 649
Samsung раскрыла характеристики Galaxy Tab S6 - первый 5G планшет - ФОТО 08:43, Технологии 3 670
Трамп сказал, при каких условиях "очень быстро" снимет санкции с Ирана 08:37, В мире 4 005
Пиратская боль Али Керимли: Европарламент отказался - а Азербайджан и не предлагал 08:30, Политика 4 180
В Москве разыскивают гражданина Китая, который убил азербайджанца 08:21, Общество 4 720
Иран призвал США не распространять ложь о крушении Boeing 08:12, В мире 3 926
50 manatı ödəməsək, nə qədər cərimə yığılacaq? 08:08, Azərbaycanca 4 930
Баку и Москва продолжат интенсивно наращивать сотрудничество и в 2020 году - Российский эксперт специально для Day.Az 08:00, Политика 3 968
НАТО должны заменить войска США на Ближнем Востоке - заявление Трампа 07:56, В мире 3 860
Роухани надеется, что США не сделают еще одну ошибку 07:33, В мире 3 984
Трагедия в Баку: погибли иностранные студентки - ФОТО - ВИДЕО 07:19, Общество 5 374
Иран приветствует участие иностранных экспертов в расследовании катастрофы Boeing 07:07, В мире 4 045
Помпео позвонил премьеру Ирака: США сделают все для защиты граждан двух стран 06:02, В мире 4 384
"Azərbaycan dünyanın ən təhlükəsiz yerlərindən biridi" - Vaqner da Silva 05:30, Azərbaycanca 4 519
Зеленский пообещал помощь родным погибших в авиакатастрофе в Иране 04:28, В мире 4 793
Десятки рейсов задержали и отменили в московских аэропортах 03:01, В мире 5 533
Лейла Абдуллаева: У Азербайджана нет каких-либо обязательств перед Европарламентом 01:35, Политика 5 529
Президент Ильхам Алиев: Возобновляемая энергия является для нас сегодня одним из приоритетов в энергетическом секторе 00:37, Политика 20 681
Иран ответил на заявление Пентагона о сбитом Boeing-737 00:26, В мире 6 385
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю дня рождения - ОБНОВЛЕНО 00:16, Политика 21 687
Иран пригласил США расследовать крушение украинского Boeing 737 00:12, В мире 6 050
Ливийская национальная армия отвергла инициативу Турции и России 9 января 23:53, В мире 6 087
В Мексике произошло извержение вулкана - столб пепла достиг высоты 3 км 9 января 23:34, В мире 5 970
Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны - ФОТО - ВИДЕО 9 января 23:22, Культура 6 026
Трамп: Иран уже сейчас должен начать переговоры с США 9 января 23:07, В мире 6 082
Ильгар Велизаде: Кадровая политика Президента Ильхама Алиева - залог успешности проводимых в стране реформ 9 января 22:50, Политика 5 924
Иран по ошибке сбил украинский самолет - заявление Пентагона 9 января 22:43, В мире 6 795
Эрдоган и Меркель обсудили напряженность между США и Ираном 9 января 22:31, В мире 6 103
В Испании впервые внедрили четырехдневную рабочую неделю 9 января 22:19, В мире 6 384
В смартфонах Samsung нашли опасную уязвимость 9 января 22:08, Технологии 6 112
В Иране началась расшифровка "черных ящиков" украинского Boeing 9 января 22:04, В мире 6 308
Момент взрыва на нефтезаводе "Лукойла" в России попал на видео 9 января 21:55, В мире 6 594
КАМАЗ заинтересован в поставках грузовиков нового поколения в Азербайджан 9 января 21:40, Экономика 6 535
Ещё новости