АБР: Инновации помогут Азербайджану развить сельское хозяйство

Внедряя современные методы ведения сельского хозяйства и механизацию, Азербайджан может повысить производительность труда и достичь полного самообеспечения сельскохозяйственным продовольствием.

Как сообщает Trend со ссылкой на Азиатский банк развития (АБР) об этом говорится в обзоре АБР, посвященной развитию сельского хозяйства в Центральной Азии.

Азербайджану следует сфокусировать на адаптировании своей экономику к более устойчивому будущему, полагаясь на возобновляемые ресурсы, полагают аналитики банка. Также в обзоре отмечено, что климатические условия в стране отлично подходят для развития садоводческого производства.

Напомним, Азиатский банк развития является одним из крупнейших инвесторов в экономику Азербайджана. С момента вступления страны в членство АБР в 1999 году Азербайджан получил от Банка кредиты объемом свыше четырех миллиардов долларов.