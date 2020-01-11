Центробанк Азербайджана проведет депозитный аукцион на платформе Bloomberg

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 14 января проведет очередной депозитный аукцион, сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА.

В рамках аукциона Центробанк планирует привлечь 150 миллионов манатов. Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.

Процентная ставка по депозитам будет варьироваться в пределах 5,76 - 7,49 процента. Срок размещения средств - 14 дней.

Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года. В Азербайджане действуют 30 банков, в том числе два - с государственным участием.