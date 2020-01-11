https://news.day.az/economy/1192996.html Центробанк Азербайджана проведет депозитный аукцион на платформе Bloomberg
Центробанк Азербайджана проведет депозитный аукцион на платформе Bloomberg
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 14 января проведет очередной депозитный аукцион, сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА.
В рамках аукциона Центробанк планирует привлечь 150 миллионов манатов. Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.
Процентная ставка по депозитам будет варьироваться в пределах 5,76 - 7,49 процента. Срок размещения средств - 14 дней.
Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года. В Азербайджане действуют 30 банков, в том числе два - с государственным участием.
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