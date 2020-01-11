Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации на крупную сумму

На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 14 января пройдет аукцион по размещению процентных среднесрочных манатных облигаций министерства финансов Азербайджана на общую сумму 15 миллионов манатов, сообщает Day.Az со ссылкой на сообщение биржи.

На аукционе будут предложены облигации номиналом 100 манатов и сроком обращения 728 дней с доходностью в 6,5 процента.

Сроки оплаты процентов по облигациям - 14 июля 2020 года, 12 января 2021 года, 13 июля 2021 года и 11 января 2022 года.

Андеррайтером по выпуску государственных облигаций министерства финансов является инвестиционная компания Pasha Kapital.