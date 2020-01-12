В Азербайджане сократился объем проблемных кредитов - ЦИФРЫ

За ноябрь 2019 года объем проблемных кредитов сократился на 16,5 процента (278,3 миллиона манатов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,41 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Общий объем кредитного портфеля банковского сектора и небанковских кредитных организаций вырос на 20,3 процента, составив 15,12 миллиарда манатов.

Доля государственных банков в выданных кредитах составила 2,51 миллиарда манатов (16,6 процента общего портфеля), частных - 12,23 миллиарда манатов (80,9 процента), небанковских кредитных организаций (НБКО) - 370,9 миллиона манатов (2,5 процента).

Объем кредитов в национальной валюте в ноябре 2019 года составил 9,8 миллиарда манатов (рост по сравнению с ноябрем 2018 года на 24,2 процента), а их доля в кредитном портфеле банков - 64 процента.

В иностранной валюте было выдано кредитов на сумму 5,32 миллиарда в манатном эквиваленте (рост по сравнению с ноябрем 2018 года на 5,3 процента), при удельном весе 35 процентов.

Объем краткосрочных кредитов составил 1,608 миллиарда манатов в национальной и 1,35 миллиарда манатов в иностранной валюте. Объем долгосрочных кредитов составил 8,141 и 3,967 миллиона манатов.