Азербайджан и Италия обсудят экономическое сотрудничество

Четырнадцатого января в Риме состоится пятое заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

В сообщении отмечается, что в заседании примут участие сопредседатели межправительственной комиссии - министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Манлио Ди Стефано.

"В повестку дня комиссии были включены вопросы сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической, энергетической, логистической и инфраструктурной сферах, сельском хозяйстве, культуре и туризме. Также состоится сессия, посвященная обсуждению инвестиционных возможностей и перспектив в обеих странах с участием AZPROMO, Азербайджанской инвестиционной компании, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, Государственного нефтяного фонда и соответствующих итальянских структур", - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что после обсуждения вопросов повестки дня будет подписан протокол по итогам пятого заседания Межправительственной комиссии.

В рамках заседания межправительственной комиссии запланированы встречи министра энергетики Парвиза Шахбазова с министром экономического развития Италии Стефано Патуанелли, а также с руководством компаний Ansaldo Energia, Maire Tecnimont, Technip FMC, DBA Group и Alstom Italia.