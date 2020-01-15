Турецкий лоукостер запускает прямые рейсы из Стамбула в Баку

Турецкий лоукостер "Anadolujet" с конца марта 2020 года начнет выполнение прямых рейсов из стамбульского аэропорта Сабиха Гекчен в Баку, говорится в сообщении компании, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Anadolujet - низкобюджетное подраздение компании Turkish Airlines с 29 марта отроет новые рейсы из стамбульского аэропорта Сабиха Гекчен в 28 городов 16 стран мира. Полеты будут осуществляться в Баку, Эрджан, Кувейт, Багдад, Бахрейн, Джидду, Эрбиль, Эр-Рияд, Тегеран, Тель-Авив, Тбилиси, Дамман, Абу-Даби, Медину, Амстердам, Барселону, Берлин, Брюссель, Дюссельдорф, Франкфурт, Лондон, Милан, Мюнхен, Штутгарт, Париж, Рим и Вену", - отмечается в информации.

По данным "Anadolujet", прямой рейс Стамбул-Баку откроется с 30 марта и будет выполняться ежедневно с частотой один раз в день в утренние часы.

По понедельникам, средам и воскресеньям самолет будет вылетать из Баку в 03.55 по местному времени с прибытием в Стамбул в 06.00.

По вторникам, четвергам, пятницам и субботам вылет из Баку будет осуществляться в 04.55 с прибытием в Стамбул в 07.00 по местному времени.

Стоимость билетов в один конец в эконом-классе начинается от 126 евро.

По данным компании, прямой рейс из стамбульского аэропорта Сабиха Гекчен в Баку, выполняемый на данный момент непосредственно авиакомпанией Turkish Airlines, будет осуществляться до 28 марта включительно.