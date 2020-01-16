Казахстан и Азербайджан реализуют перспективные проекты

Отношения Казахстана и Азербайджана в последние годы демонстрируют наращивание товарооборота, а также рост количества интересных экономических проектов между странами, заявил посол Азербайджана в Казахстане Рашад Мамедов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на репортаж телеканала Kazakh TV, передает Day.Az.

Как отметил Мамедов, две страны объединяет ряд факторов: Каспийское море, соглашения о стратегическом сотрудничестве, свыше 100 нормативно-правовых документов, подписанных на уровне глав государств, правительства, различных ведомств стран.

По словам посла, фундамент взаимоотношений двух стран был заложен тысячу лет тому назад, а в нынешнее время он был укреплен национальными лидерами Азербайджана и Казахстана.

"На этом фундаменте мы, как независимые государства, строим наши отношения. Это у нас очень хорошо получается - растет товарооборот, увеличивается количество очень интересных экономических проектов. Мы смогли реализовать транснациональный проект по строительству железных, автомобильных дорог, который соединил Юго-восточную Азию с Европейскими странами. Мы создали новые перспективы не только друг для друга, но и для развития всего региона", - отметил посол.

Напомним, согласно статистическим данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном по итогам 2019 составил 229,6 миллиона долларов.

Отмечается, что объем экспорта азербайджанской продукции превысил 24 миллиона долларов в то время как импорт казахстанской продукции в Азербайджан превысил 205 миллионов долларов.