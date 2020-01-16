https://news.day.az/economy/1194618.html Названо количество контейнерных поездов, отправленных из Китая через Каспий

Названо количество контейнерных поездов, отправленных из Китая через Каспий

Экономика, 16 января 2020 15:57 504

Начало очередного календарного года традиционно богато новостями, содержащими статистические показатели развития отдельных отраслей экономики. С учётом особой геоэкономической значимости развития транзитно-транспортной инфраструктуры стран Каспийского региона особого внимания заслуживают информационные сообщения об итогах развития казахстанско-китайского сотрудничества в данной сфере, опубликованные пресс-службой казахстанской национальной компании "Казахстан Темир Жолы" (НК "КТЖ", Казахстанские железные дороги), передает Day.Az со ссылкой на Каспийский Вестник.

Что касается двустороннего грузооборота Казахстана и Китая, то в 2019 году он составил 17,6 млн. тонн, что 25% выше показателя 2018 года. Более ​ 6,8​ млн. тонн груза принято с КНР, что​ на 24% выше аналогичного показателя 2018 ​ года.​ Из Казахстана в КНР отправлено 10,8 млн тонн. Рост к предыдушему году - на 26%.

Сообщается, что объемы перевозок грузов через пограничные железнодорожные переходы РК и КНР выросли благодаря совместным усилиям АО "НК "Казақстан темир жолы", Государственной Корпорации "Китайские железные дороги", АО "КТЖ-Грузовые перевозки" и ООО "Урумчийская железная дорога". На сегодняшний день обмен грузовых поездов через пограничный переход Достык-Алашанькоу достиг 17 поездов в сутки, что является рекордным показателем.

На состоявшемся 13-14 января текущего года рабочем совещании делегации НК "КТЖ" во главе с первым заместителем председателя Правления Канатом Альмагамбетовым и ООО "Урумчийская железная дорога" во главе с генеральным директором Гао Цзиньяном отмечалось, что через пограничные переходы перевезены: Достык - Алашанькоу перевезено 13 347 тыс.тонн груза (+18%), Алтынколь - Хоргос - 4 209 тыс.тонн (+55%). В ходе совещания представители железнодорожных администраций РК и КНР утвердили прогнозируемые объемы перевозок на 2020 год в размере 19 млн. тонн грузов.

Положительная динамика отмечается и по перевозке транзитных контейнеров с территории Китая транзитом через Казахстан.

В 2019 году по территории  Казахстана  организован пропуск свыше 5,3 тысячи контейнерных поездов, что на 18% выше уровня 2018 года. Средняя скорость движения поездов  1007 км/сут. Данный показатель вырос на 11%.

В 2019 году число контейнерных поездов по маршруту Китай - Европа - Китай, следующих через Казахстан, по сравнению с 2018 годом, выросло на 5% и составило 3071 поезд.  Поезда двигались со средней скоростью 1034 км/сут., что на 15% выше показателя 2018 года.  Увеличить скорость удалось благодаря реализации Плана по повышению маршрутной скорости контейнерных поездов в направлении Китай - Европа - Китай, утвержденного в АО "НК "КТЖ". В его рамках сокращены стоянки контейнерных поездов в пути следования,  время для смены локомотивных бригад, локомотивов и технического осмотра, проведены другие мероприятия. Аналогичный план разработан на 2020 год.

Что касается транзитных перевозок из Китая по каспийскому маршруту, то по сообщению казахстанской стороны по новому фидерному маршруту через порт Актау в направлении Азербайджана, Грузии, Турции проследовало 73 контейнерных  поезда (суммарно около трёх тысяч контейнеров). Среди наиболее значимых достижений участников Транскаспйиского международного транспортного маршрута отмечается запуск в 2019 году первого контейнерного поезда из Китая в Европу по маршруту протяженностью 11,5 тыс. км через территорию Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Болгарии, Сербии, Венгрии и Словакии в Прагу (Чехия).

Примечательно, что в 2020 году Казахстан ожидает рост транзитных контейнерных перевозок на уровне в 15-20%. Такие показатели приводит дочерняя организация АО "НК "КТЖ" - АО "KTZ Express", уже наметившая план работ на 2020 год с китайскими партнерами.

Сообщается, что руководством АО "KTZ Express" проведен ряд переговоров с государственными логистическими платформами г. Сиань (КНР) и руководством дочерних организаций Китайских железных дорог компаниями CRIMT и CRCT.

В ходе встреч стороны подвели итоги сотрудничества в 2019 году и обсудили планы на 2020 год по контейнерным перевозкам через трансказахстанские коридоры по направлениям Китай - Европа - Китай, Китай - Центральная Азия - Китай и Китай - Транскаспийский международный транспортный маршрут - Китай. Кроме того обсужден планируемый рост перевозок по направлениям Китай - Россия / Беларусь - Китай через территорию Казахстана в текущем году. При этом партнерами АО "KTZ Express" отмечена положительная динамика роста перевозок через территорию Казахстана в сравнении с альтернативными направлениями.

Таким образом, в 2019 году объём транзитных перевозок из Китая в Европу через транскаспийский коридор составил порядка трёх тысяч контейнеров. На первый взгляд это довольно незначительный объём перевозок, однако в 2018 году через Каспий было доставлено около 1000 контейнеров из Китая, с учётом чего следует констатировать, что транкаспийский контейнерный транзит вырос в 3 раза. Поэтому у участников ТМТМ есть весомые поводы для позитивной оценки работы в истекшем году.

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