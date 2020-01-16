https://news.day.az/economy/1194697.html Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации на крупную сумму
Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации на крупную сумму
На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 21 января пройдет аукцион по размещению процентных краткосрочных манатных облигаций министерства финансов Азербайджана на общую сумму 10 миллионов манатов. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на биржу, передает Day.Az.
На аукционе будут предложены облигации номиналом 100 манатов и сроком обращения 364 дня доходностью 6,5 процента.
Сроки оплаты процентов по облигациям - 19 января 2021 года.
Андеррайтером по выпуску государственных облигаций министерства финансов является инвестиционная компания Pasha Kapital.
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