https://news.day.az/economy/1196958.html Новая серия Galaxy A от Samsung – такой серию A вы еще не видели - ФОТО (R)

Новая серия Galaxy A от Samsung – такой серию A вы еще не видели - ФОТО (R)

Экономика, 25 января 2020 10:00 217

В декабре 2019 года Samsung решил сделать всем необычный предновогодний сюрприз и представил совершенно новую серию Galaxy A. Модельный ряд представлен 3 девайсами Galaxy A01, Galaxy A51, Galaxy A71. Не удивительно, что в названии серии использована не типичная для Galaxy A "единица", так как в данном случае у нового модельного ряда свой самостоятельный сюжет. В первую очередь в глаза бросается явно "квадратная" форма корпуса смартфонов, отличная от скругленных изгибов предыдущей линейки. Также в данной серии производитель отказался от Infinity "U" дисплея, таким образом Galaxy A51 и Galaxy A71 оснащены "безрамочным" Infinity "О" экраном, а Galaxy A01 - Infinity "V". Все три смартфона представлены в ярких и сочных цветах, с постностью пластиковым и легким корпусом. Если здесь поверхность Galaxy A51 и Galaxy A71 отличается занятным геометрическим рисунком, переливающимся на свету, то тыльная сторона Galaxy A01 - это абсолютно матовый, ультрасовременный и гладкий монолит.  

В данном случае производитель удивил расстановкой моделей, потому что, если Galaxy A51 и Galaxy A71 - это "старший" и "младший" братья, имеющие почти идентичный дизайн и функционал, то Galaxy A01 никак не "впишешь" в данный ряд. Благодаря такому, весьма нехарактерному для кампании ходу, Samsung смог порадовать не только истинных ценителей современных технологий, но и простых пользователей мобильных устройств.  

Как было отмечено выше Galaxy A51 и Galaxy A71 оснащены Full HD+ "безрамочным" Infinity "О" дисплеем, размерами 6,5 и 6,7 дюйма соответственно. Оба экрана представлены технологией Super AMOLED, но в случае с Galaxy A71 - это немного усовершенствованная матрица с припиской "Plus". На экране с тонкими рамками и большим разрешением на 2340 x 1080 пикселей присутствует единственный вырез под фронтальную 32 МП камеру в виде обычного "круга" (отсюда и название дисплея). Здесь же расположен оптический дактилоскопический сканер, прямо под экраном, правда его положение немного сместилось к середине дисплея и стало более удобным.  

Камеры на новых смартфонах - это одна из самых интересных деталей модельного ряда. Таким образом на задней панели у девайсов красуется четырехмодульный объектив, аккуратно вписанный в прямоугольник. "L"-образное расположение камер дополняется флеш вспышкой. Набор камер на Galaxy A51 и Galaxy A71 практически идентичен за исключением разрешения основной камеры, которая на Galaxy A51 представлена объективом на 48 МП, а на Galaxy A71 - на 64 МП. Далее расположен ультра-широкоугольный объектив с углом обзора 123° для создания широкоформатных фотографий. Благодаря интеллектуальным функциям камеры смартфон способен определить сцену и для наилучшего кадра и порекомендовать переключится на оптимальный режим или активировать его автоматически. А два последних модуля - это датчик глубины и камера для макросъемки, каждый по 5 МП. В свою очередь первый отвечает за создание профессиональных портретных снимков с эффектами размытия заднего фона, а второй позволит заснять даже мельчайшие детали. 

Смартфоны также оснащены функцией Super Steady Video, которая позволяет снимать четкие видео во время движения. Здесь суперстабилизация устраняет дрожание камеры и помогает идеально захватить любой момент, например, во время пробежки, прогулки, езды на велосипеде или скейтборде. 

Galaxy A51 доступен в двух версиях: 4/64 или 6/128 ГБ памяти, а Galaxy A71 6/128 ГБ, также у пользователей есть возможность использовать слот под карту памяти до 512 ГБ. 

Galaxy A71 и Galaxy A51 получили мощный аккумулятор емкостью 4 500 мАч и 4 000 мАч соответственно, что позволит активно использовать смартфоны в течение всего дня. Также в комплектацию девайсов входит устройство быстрой зарядки на 25 Вт и 15 Вт. 

Как уже отмечалось выше Galaxy A01 полностью отличается от двух других смартфонов в данном модельном ряде. Он представлен ярким 5,7-дюймовым HD+ TFT экраном, с V-образным вырезом для 5 МП селфи камеры. Он невероятно легкий и тонкий, всего - 8,3-мм. А также оснащен мощным 8-ядерным процессором, 2 ГБ оперативной и 16 Гб встроенной памяти. Добавьте к этому и аккумулятор на 3000 мАч и вы получите идеальный телефон для тех, кто ценит удобный функционал и простоту в использовании.  

Дополнительно смартфон оснащен двухмодульной камерой со светодиодной вспышкой. Светосильная 13 МП камера позволяет снимать яркие и четкие фотографии как при яркой и при низкой освещенности. А вспомогательная камера глубины на 2 МП дает возможность смягчить изображение окружающих предметов и выделить основной фон на передний план. 

Здесь также присутствует поддержка интерфейса One UI. С помощью данного интерфейса аппаратное и программное обеспечение работают в полной гармонии друг с другом, чтобы пользователь мог легко и быстро пользоваться контентом и функциями телефона. 

Данный смартфон, например, идеально подойдет в качестве первого смартфона для вашего ребенка или же станет незаменимым помощником более старшего поколения.  

Дополнительную информацию о новых смартфонах серии Galaxy A можно получить в сети магазинов Baku Electronics, Irshad Electronics, Kontakt Home, Maxi.Az, Soliton, Optimal и World-Telecom. 

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