https://news.day.az/economy/1196983.html В Хырдалане будут перебои со светом
В Хырдалане будут перебои со светом
В городе Хырдалан будут наблюдаться кратковременные перебои в электроснабжении.
Об этом передает в субботу Day.Az со ссылкой на ОАО "Азеришыг".
По словам источника, с 12:00 по 14:00 25 января на некоторых территориях жилых массивов "Гушчулуг", ВДНХ и "Село Хырдалан" будут кратковременные перебои в электроснабжении. Это связано с реконструкционными и ремонтными работами на линиях электропередачи на служебной территории Хырдаланского управления электроснабжения и продажи.
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