Азербайджан и Россия могут реализовать совместные проекты в области высоких технологий - российский эксперт

Одной из значимых сфер сотрудничества между Россией и Азербайджаном, которая может оказаться даже важнее, чем экономическая сфера, является гуманитарная.

Об этом сказала Trend заместитель директора российского Института политических исследований, российский эксперт Дарья Гревцова, передает Day.Az.

Политолог отметила, что речь идет о комфортном проживании русскоязычной диаспоры в Азербайджане и азербайджанской диаспоры в России: "Важно, чтобы они ощущали Азербайджан или Россию как свою вторую родину и не чувствовали себя чужаками. Гуманитарная политика как раз ориентирована на то, чтобы общины (русская в Азербайджане и азербайджанская в России) были максимально интегрированы и жили счастливо. Это важнейшая сфера".

Второй важной сферой сотрудничества эксперт считает, личные отношения президентов двух стран.

"Это связано с тем, что политические системы в России и Азербайджане очень централизованные. Они сконцентрированы вокруг очень сильного института президентства и от президентов, в решающей степени, зависит политическая линия правительств. Поэтому перед президентами, в этой связи, стоит задача по поддержанию тесных личных отношений. Следует отметить, что в гуманитарной сфере это очень хорошо работает - русский язык прекрасно чувствует себя в Азербайджане, а азербайджанская диаспора комфортно живет и работает в России", - сказала Гревцова.

Еще одним важным направлением, по ее словам является экономика, в которой выделяются несколько направлений: "Первое - это продажа сельскохозяйственной продукции (прежде всего, азербайджанской - на российский рынок). Азербайджанская продукция присутствует на российском рынке, но мало, хотя возможностей для этого значительно больше. Здесь нужно развивать и сельскохозяйственное производство в Азербайджане, налаживать дистрибуцию. К примеру, во всех городах России есть магазины белорусских продуктов. Такие магазины нужно открывать и Азербайджану в российских городах, где у них, без сомнения, было бы очень много покупателей, поскольку азербайджанские продукты славятся очень высоким качеством.

Второе направление в экономике - это сотрудничество в нефтегазовом секторе. Россия участвует (в первую очередь, в лице "Роснефти") в разработке нефтегазовых месторождений Азербайджана. Не на самых главных ролях, но участвует. Однако, самым главным здесь является то, что нужно налаживать сотрудничество так, чтобы не возникало никаких противоречий. Например, Россия и Азербайджан смогли наладить нормальное взаимодействие, даже с учетом конкуренции, своих газовых поставок на рынки Евросоюза. Известно, что проекты TANAP и российский "Турецкий поток" находятся в конкуренции, но, благодаря хорошим отношениям на уровне президентов и хорошим отношениям между газовыми компаниями, удалось минимизировать издержки этой конкуренции и координировать свою политику так, чтобы максимизировать прибыль.

Еще одно направление экономики - это сотрудничество в области высоких технологий, цифровых технологий и так далее. Это приоритет для российской и азербайджанской экономики, а поскольку здесь у нас общая взаимная культура, схожий менталитет, то есть возможность делать совместные проекты. В экономике еще одним важным направлением являются инфраструктурные проекты. Наиболее известный - транспортный коридор "Север - Юг"".

Не менее важным направлением сотрудничества политолог считает военно-техническое.

"Здесь ситуация очень простая - Россия продает Азербайджану современные системы вооружения, а Азербайджану выгодно их покупать, поскольку российское оружие по качеству - одно из лучших в мире, и дешевле американских и французских аналогов. Также Россия помогает Азербайджану в подготовке офицерского корпуса, что повышает обороноспособность Вооруженных сил Азербайджана", - сказала эксперт.

Туристическая отрасль, по словам Д. Гревцовой тоже является одним из самых важных направлений в отношениях между Россией и Азербайджаном: "Для ее развития очень важно уменьшение транспортных расходов. Нужно, чтобы самолетов между российскими и азербайджанскими городами летало больше, конкуренция была выше, а цены ниже. В таком случае, прибыль данных авиакомпаний будет выше".

Также, по ее мнению, необходимо налаживать взаимодействие между гражданскими обществами: "В первую очередь, это касается молодежи двух стран, студентов университетов, чтобы те, кто будет управлять Россией и Азербайджаном через 20 - 30 лет, сейчас знакомились и общались друг с другом, а также совершали взаимные визиты. Для этого необходимо финансировать эти проекты. Молодежь всегда рада ездить туда и обратно, но для этого им нужны финансы, чтобы прилететь и поселиться. Нужно развивать отношения между университетами, они тоже готовы взаимодействовать, но они также нуждаются в определенном финансировании".



Относительно сотрудничества в области внешней политики, как отметила политолог, что Россия и Азербайджан крайне заинтересованы в том, чтобы не было большой войны между Ираном и США, чтобы регион не взорвался, чтобы в регионе не возникла проблема миллионов беженцев.

В заключении политолог отметила, что отношения между Россией и Азербайджаном находятся на очень хорошем уровне, и они будут продолжать развиваться к лучшему.