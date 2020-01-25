https://news.day.az/economy/1197075.html Азербайджан в этом году может провести 20 крупномасштабных деловых мероприятий

Азербайджан в этом году может провести 20 крупномасштабных деловых мероприятий

Экономика, 25 января 2020 16:02 258

Азербайджан выдвинет свою кандидатуру для проведения в 2020 году 20 масштабных деловых мероприятий.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на Х Евразийском форуме мероприятий в Санкт-Петербурге сказала директор Азербайджанского бюро конгрессов Севда Алиева.

Участники мероприятия были проинформированы о вкладе масштабных мероприятий в развитие туризма в Азербайджане, работе, проделанной в стране в направлении развития индустрии деловых мероприятий, а также о существующих деловых возможностях в сфере туризма.

В мероприятии приняли участие свыше 500 представителей ассоциаций и объединений, специализированных в сфере деловых мероприятий, 20 регионов России и восьми зарубежных стран. На форуме состоялись панельные обсуждения на такие темы, как различные направления индустрии деловых мероприятий, современные тенденции, пропаганда и другие вопросы.

Напомним, что основная цель Азербайджанского бюро конгрессов при Бюро по туризму Азербайджана заключается в проведении в стране масштабных мероприятий международного уровня в сфере туризма, повысить престиж Азербайджана в области делового туризма.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Си Цзиньпин провел совещание по борьбе с коронавирусом 16:21, В мире 44
Врач рассказал, что делать при обнаружении симптомов коронавируса 16:10, В мире 285
Азербайджан в этом году может провести 20 крупномасштабных деловых мероприятий 16:02, Экономика 255
В Баку призвали акцентировать внимание ЮНЕСКО на проблеме арменизации исторического наследия Азербайджана 15:58, Политика 238
Азербайджан и Россия могут реализовать совместные проекты в области высоких технологий - российский эксперт 15:50, Экономика 276
Американские военные усилят контроль за иностранцами 15:42, В мире 349
В Багдаде открыли огонь по протестующим 15:31, В мире 349
Президент Ильхам Алиев распорядился эвакуировать азербайджанских студентов из зоны бедствия в Турции 15:21, Политика 1 045
"Мы бесконечно благодарны Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за то, что она создала такие замечательные условия для наших детей" – репортаж из специальной образовательной школы номер 11 - ФОТО - ВИДЕО 15:20, Политика 935
Пентагон заключил контракт на разработку средств перехвата ракет 14:59, В мире 560
В Китае предложили испытать против коронавируса народные средства 14:51, В мире 671
В Афганистане ракета попала в военный вертолет, есть раненые 14:43, В мире 594
В Турции после землетрясения из-под завалов извлекли 39 человек 14:35, В мире 716
Азербайджан ведет переговоры с Турцией о предоставлении помощи в связи с землетрясением 14:29, Политика 782
Polad Aslanov işinin gizli tərəfləri açılır - Bakıdan Avropaya uzanan ŞƏBƏKƏ 14:24, Azərbaycanca 763
Глава МИД Ирана не исключил переговоров с США 14:18, В мире 681
В Баку автобусы еще одного маршрута переходят на карточную систему 14:10, Общество 1 066
В Гонконге объявили наивысший уровень реагирования из-за коронавируса 13:53, В мире 855
В Австралии зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом 13:49, В мире 838
Не менее 30 домов обрушились в результате землетрясения в Турции 13:45, В мире 917
Завтра в Баку ожидается 9 градусов тепла 13:35, Общество 9
Путин выразил соболезнования Эрдогану 13:31, В мире 987
В 25 провинциях Китая объявили наивысший уровень ЧС 13:28, В мире 948
Новые кадры мощного землетрясения в Турции - ВИДЕО 13:24, В мире 1 249
Армения под прикрытием реконструкции проводит политику арменизации памятников Азербайджана - Заявление 13:22, Политика 972
США заключили контракт на разработку средств борьбы с гиперзвуковым оружием 13:10, В мире 995
Виновный в крушении украинского самолета находится в тюрьме - МИД Ирана 13:06, В мире 1 100
Важнейшая форма диалога культур Азербайджана и России - поэтический союз - Александр Городницкий 12:58, Культура 1 042
В Баку завезли новые такси - ВИДЕО 12:53, Общество 2 141
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану 12:50, Политика 3 718
В Азербайджане названо количество кандидатов в депутаты 12:46, Политика 1 102
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю 12:42, Экономика 1 083
Названо количество наблюдателей ПАСЕ на парламентских выборах в Азербайджане 12:36, Политика 1 081
Перспективы развития альтернативной энергетики будут только увеличиваться - эксперт 12:33, Экономика 1 120
В Азербайджане выпало 30 см снега 12:28, Общество 1 303
Госагентство разъяснило, как будет применяться обязательное медстрахование 12:18, Общество 1 343
В Японии зафиксировали третий случай заболевания новым коронавирусом 12:11, В мире 1 205
Установлены личности пострадавших в тяжелом ДТП в Баку 12:02, Общество 1 450
Азербайджан готов оказать любую помощь в связи с сильным землетрясением в Турции - Заявление МИД 11:55, Общество 1 469
В Иране повесили наркобарона 11:52, В мире 1 380
То, что Армения творит с Шушинской крепостью - целенаправленный теракт против азербайджанского наследия 11:37, Политика 1 445
Число погибших от коронавируса в Китае достигло 41 11:26, В мире 1 403
Китай лишен права проведения Олимпийского квалификационного турнира 11:23, Спорт 1 408
Смертельное ДТП с участием шести машин произошло в Москве - ВИДЕО 11:13, В мире 1 544
В Сети высмеяли новый логотип Космических войск США 11:10, В мире 1 484
В Хырдалане будут перебои со светом 11:03, Экономика 1 491
Давосский форум создает новые возможности для глобальной интеграции Азербайджана 10:56, Экономика 1 114
Еще одного китайца госпитализировали в России с подозрением на коронавирус 10:52, В мире 1 543
Страшные кадры разрушительного землетрясения в Турции - ФОТО - ВИДЕО 10:46, В мире 2 426
В охваченный коронавирусом Ухань направили 1230 врачей 10:40, В мире 1 594
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю 10:26, Экономика 1 596
В результате землетрясения в Турции тысячи людей провели ночь на улице 10:17, В мире 1 771
Сильный пожар в Стамбуле - ФОТО- ВИДЕО 10:14, В мире 2 096
ЕС готов применить санкции к британским компаниям 10:11, В мире 1 746
Во Франции около полутонны кокаина нашли в ящике с бананами 10:04, В мире 1 702
Новая серия Galaxy A от Samsung – такой серию A вы еще не видели - ФОТО (R) 10:00, Экономика 1 776
Страшная авария в Баку, автомобили упали с моста - много пострадавших - ФОТО 09:54, Общество 3 375
74 тысячи семей получат право собственности на квартиру 09:49, Общество 1 929
ВС Армении вновь устроили провокацию на линии фронта 09:45, Политика 1 720
Люди в панике убегают из магазина во время землетрясения в Турции - ВИДЕО 09:39, В мире 2 599
Число пострадавших при землетрясении в Турции превысило тысячу человек 09:36, В мире 1 847
Среди жертв землетрясения в Турции нет азербайджанцев - Посольство 09:33, Общество 2 124
США разморозили $60 млн помощи Афганистану 09:25, В мире 1 814
В Кабмине Азербайджана прошло совещание в связи с внедрением ОМС 09:18, Общество 2 023
Тяжелое ДТП в Баку, 5 пострадавших 09:14, Общество 2 172
Астероид диаметром до одного километра летит к Земле 09:10, Это интересно 2 082
В Малайзии подтвердили три случая заражения новым коронавирусом 09:00, В мире 1 930
В Австралии зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом 08:40, В мире 2 016
Открытие офиса Всемирного экономического форума в Азербайджане - это важный показатель лидирующей роли нашей страны в регионе 08:26, Политика 2 122
Азербайджан наращивает производство в металлургии - ЦИФРЫ 07:32, Экономика 2 280
На участке одного из богатейших людей Таиланда нашли 400 человеческих костей 01:02, В мире 4 305
Никакими провокационными фильмами Армения не сможет разрушить азербайджано-российские отношения - статья в Day.Az вызвала истерику у сепаратистов 00:31, Политика 4 963
Во Франции госпитализировали человека с подозрением на заражение коронавирусом 24 января 23:40, В мире 4 216
Азербайджан всерьез намерен усиливать свою роль в мировой экономике - украинский эксперт об итогах Давосского форума 24 января 23:20, Экономика 4 494
Борис Джонсон подписал текст соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС 24 января 22:43, В мире 4 486
"Нам с братом повезло превратить древнее ремесло в бренд" - история семейного стартапа в Баку - ФОТО 24 января 22:37, Культура 5 896
Сильнейшее землетрясение в Турции: 21 погибший, 1500 раненых - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО 4 24 января 22:34, В мире 7 221
Эрдоган: около 400 тысяч беженцев из Сирии движутся к турецкой границе 24 января 21:49, В мире 4 777
Алеппо обстреляли почти 50 раз - 11 погибших 24 января 21:35, В мире 4 664
Али Керимли и его пособники прислуживают зарубежным силам в целях очернения страны - Бахруз Гулиев 24 января 20:56, Политика 4 916
В США подтвердили второй случай заболевания коронавирусом из Китая 24 января 20:47, В мире 4 970
В Баку проходит ароматный Фестиваль кофе и чая - ФОТО 24 января 20:36, Общество 5 573
Постоянно растет интерес азербайджанской молодежи к русскому языку – академик Кямал Абдулла 24 января 20:24, Общество 5 545
Меркель и Эрдоган сделали заявления по Ливии и Сирии 24 января 20:22, В мире 4 979
Обнаружен неудаляемый Android-вирус 24 января 20:15, Технологии 4 981
Совет печати Азербайджана аннулировал "черный список" недобросовестных СМИ - ФОТО 24 января 20:03, Общество 5 026
СМИ сообщили о 896 заболевших новым коронавирусом в Китае 24 января 19:55, В мире 4 978
В Баку оштрафованы водители, скрывшие номера автомобилей 24 января 19:42, Общество 5 358
На более 1800 строительных объектов выявили недостатки 24 января 19:30, Общество 5 091
Конференция "Баку-Москва – диалог культур" послужит еще большему сближению наших народов – Анар Рзаев 24 января 19:24, Культура 5 063
Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон грата 24 января 19:16, В мире 5 086
В Испании изучают два возможных случая заражения коронавирусом 24 января 19:05, В мире 5 022
В Азербайджане сократились снежные запасы 24 января 18:52, Общество 5 358
Питер Тейс: Открытие регионального центра ВЭФ в Баку - большое достижение правительства Азербайджана 24 января 18:41, Политика 5 130
Стало известно, когда будет готов Генплан Баку 24 января 18:36, Общество 5 614
Анар Гулиев: В Баку дано разрешение на застройку 1 миллиона м² - ФОТО 24 января 18:30, Общество 5 664
В Баку состоится выставка картин Никаса Сафронова 24 января 18:26, Культура 5 438
В Непале зафиксирован первый случай заражения пневмонией нового типа 24 января 18:20, В мире 5 195
БТА обратилось к водителям и пассажирам 24 января 18:09, Общество 5 557
МИД Азербайджана предупредил граждан в связи с поездкой в Китай 24 января 18:03, Общество 5 352
Китай выделил 1 млрд юаней для борьбы с новым коронавирусом 24 января 17:50, В мире 5 287
В Китае зараженные люди падают прямо на улицах - ВИДЕО 24 января 17:40, В мире 5 957
Сахиль Бабаев призвал молодежь к участию в конкурсе "Восхождение" - ВИДЕО 24 января 17:31, Общество 5 470
Кто такой Полад Асланов и на кого он работал? – Шпионские игры против Азербайджана 24 января 17:20, Политика 6 428
На юго-западе ФРГ неизвестный открыл огонь - есть погибшие 24 января 17:17, В мире 5 534
Утверждены генпланы восьми городов Азербайджана 24 января 17:13, Общество 5 819
Важный акцент от Президента Ильхама Алиева. В Давосе напомнили миру о приоритетах внешней политики Баку 24 января 17:08, Политика 5 371
Михаил Швыдкой: Мы рассматриваем Азербайджан как нашего важного, стратегического партнера на Кавказе 24 января 17:02, Политика 5 409
Власти Китая подключили армию к борьбе с коронавирусом 24 января 16:49, В мире 5 595
Структурные изменения в ОАО «Муганбанк» (R) 24 января 16:40, Экономика 5 679
Мария Захарова: Умение сохранять свои традиции и находить возможность для диалога с другими народами – это и есть диалог культур 24 января 16:37, Политика 5 847
В Хьюстоне прогремел сильный взрыв 24 января 16:32, В мире 5 781
В Норвегии объявлен состав нового правительства 24 января 16:23, В мире 5 632
Баку и Москва подписали протокол о сотрудничестве в сфере культуры 24 января 16:17, Культура 5 778
По газу кинули, по нефти предлагали цену выше мировой - Лукашенко о разногласиях с Россией 24 января 16:16, В мире 6 027
Михаил Гусман поблагодарил Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву 24 января 16:11, Политика 12 305
Ильгар Велизаде: Азербайджан проводит в регионе независимую политику 24 января 16:03, Политика 5 649
Новые назначения в ПО "Азнефть" - ФОТО 24 января 16:00, Экономика 5 944
Турция отправила пассажира в КНР после того, как у него заподозрили новый тип коронавируса 24 января 15:56, В мире 5 835
Высота волн на Каспии достигла 3,2 метра 24 января 15:53, Общество 5 893
Названы объемы наземных водных запасов Азербайджана 24 января 15:51, Общество 5 861
Абульфас Гараев: В Баку в очередной раз пройдет Гуманитарный форум 24 января 15:40, Общество 5 838
В рамках конференции "Баку-Москва - диалог культур" состоялось открытие круглого стола - ФОТО 24 января 15:36, Общество 12 620
WADA запретит спортсменам пить пиво перед допинг-контролем 24 января 15:30, Спорт 5 850
Реформы Президента Ильхама Алиева и стабильность в Азербайджане очень позитивно оцениваются в мире 24 января 15:21, Политика 14 730
Эрдоган подарил Меркель инкрустированное зеркало и старинный шлем - ФОТО 24 января 15:15, В мире 6 260
В Иерусалиме подожгли мечеть, оставив агрессивные надписи 24 января 15:08, В мире 6 297
Случаев заражения коронавирусом в Азербайджане не выявлено - ВОЗ 24 января 14:56, Общество 6 261
В Баку будет пасмурно 24 января 14:52, Общество 5
Французские компании вложили $2,2 млрд в развитие экономики Азербайджана 24 января 14:49, Экономика 6 114
В Азербайджане будет проведен интеллектуальный конкурс среди волонтеров 24 января 14:43, Общество 6 042
Айдын Гулиев: Президент Ильхам Алиев раскрыл в Давосе карту "горячих точек" региона 24 января 14:39, Политика 6 038
Чингиз Абдуллаев: Восток и Запад сходятся, причем часто – в Азербайджане 24 января 14:36, Культура 6 140
Али Керимли снова увяз в болоте демагогии - "Политшоу представляет" - Видеопроект 24 января 14:33, Политика 5 998
Трагедия 20 Января, инициированная лауреатом Нобелевской премии мира 24 января 14:29, Политика 6 241
В Париже закрыли Эйфелеву башню 24 января 14:25, В мире 6 359
В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с мэром швейцарского города Монтре - ФОТО 24 января 14:14, Политика 15 169
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным исполнительным директором компании "Equinor" - ФОТО 24 января 14:11, Политика 15 028
Умер исполнительный директор ВОЗ Питер Салама 24 января 14:05, В мире 6 272
Генпрокуратура Азербайджана прокомментировала слухи о пытках обвиняемого в убийстве 10-летней Нармин 24 января 14:03, Общество 6 515
Случайно рассекречена внешность обновленного Mercedes-Benz E-класса 24 января 13:57, Технологии 6 390
В Центре мугама отметили концертом юбилей Вели Гадимова - ФОТО - ВИДЕО 24 января 13:41, Культура 6 375
В Турции приговорили к пожизненному заключению экс-замглавы генштаба 24 января 13:34, В мире 6 451
Завершено строительство участка новой автодороги Губа-Хыналыг - ФОТО 24 января 13:20, Общество 6 567
В Италии прошла премьера музыкального сочинения, посвященного Шуше - ФОТО - ВИДЕО 24 января 13:10, Культура 6 455
Давосская стратегия Азербайджана. Президент Ильхам Алиев становится влиятельным арбитром в международных процессах 24 января 13:05, Политика 19 284
При оргподдержке Фонда Гейдара Алиева в штаб-квартире ЮНЕСКО откроется выставка азербайджанских ковров 24 января 13:00, Общество 10 318
Фильмы азербайджанского режиссера будут представлены на on-line TV Нью-Йорка - ФОТО 24 января 12:54, Культура 6 573
Впервые в Азербайджане – создание online-магазина и приложений в IOS/Android всего за 21 день! - ФОТО (R) 24 января 12:50, Экономика 6 685
Пошлость, провокации и хаос - все, что могут предложить Азербайджану Али Керимли и Джамиль Гасанлы 24 января 12:47, Политика 10 421
Ещё новости