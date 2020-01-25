Названы основные сферы деятельности населения Азербайджана

Согласно предварительной информации, на первое января 2020 года число экономически активного населения составило 5,190 миллиона человек, из них 4,938 миллиона - занятое население.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, по состоянию на первое декабря 2019 года число наемных рабочих составило 1,6443 миллиона человек, в том числе в государственном секторе - 914,9 тысячи человек, в частном секторе - 729,4 тысячи человек. Число работников нефтегазового сектора составило 35,1 тысячи человек, ненефтегазового сектора - 1 609,2 тысячи человек.

Из общего числа трудящихся на предприятиях и организациях - 24,2 процента работники сферы производства, в том числе 7,6 процента - строительного сектора; 7,5 процента - перерабатывающей промышленности; 3,3 процента - сферы сельского, лесного и рыбного хозяйств; 2,1 процента - добывающей промышленности; 1,9 процента - сферы производства, распределения и снабжения электричеством, газом и паром; 1,8 процента - сферы водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Из работников сферы услуг - 20,4 процента трудятся в секторе образования; 17,7 процента - торговли, ремонта транспортных средств; 8,2 процента - в сфере медицинских и социальных услуг; 6,9 процента - в секторе государственного управления и обороны, социального обеспечения; 4,5 процента - в секторе транспортного и складского хозяйства; 4,2 процента - в сфере административных и вспомогательных услуг; 3,4 процента - заняты профессиональной научной и технической деятельностью; 3,3 процента - работники сферы отдыха, развлечения и искусства; 1,7 процента - сферы информации и связи; 1,7 процента - заняты финансовой и страховой деятельностью; 1,7 процента - в сфере размещения туристов и общепита; 1,1 процента - в других секторах сферы услуг; 1 процент - в сфере операций по недвижимости.