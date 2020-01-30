Владимир Зеленский провел переговоры с Ровнагом Абдуллаевым - ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом компании SOCAR Ровнагом Абдуллаевым.
Как передает Day.Az, об этом сообщает официальный сайт главы украинского государства.
Глава государства отметил, что украинская власть будет способствовать реализации совместных с компанией SOCAR проектов в сферах поставки нефти и газа.
Стороны обсудили возможности инвестирования в газотранспортную отрасль Украины.
Владимир Зеленский отметил важность реализации договоренностей о работе компании SOCAR в Украине, которые были достигнуты во время его визита в Азербайджан в декабре прошлого года.
Во встрече также приняли участие вице-президент SOCAR Эльшад Насиров и руководитель представительства SOCAR в Украине Эльчин Мамедов.
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