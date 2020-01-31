Французская Total расширит деятельность в Азербайджане
Компания Total заинтересована в расширении своей деятельности в Азербайджане.
Об этом сказал Trend директор по корпоративным услугам компаний Total -Azerbaijan и Total E&P Absheron Анар Расулов.
По его словам, компания поддерживает тесное сотрудничество с SOCAR, обе компании удовлетворены совместной работой над проектом.
"В будущем ожидается работа над проектами подобными "Абшерону". К примеру, есть проект "Умид-Бабек" и другие", - добавил Анар Расулов.
Отметим, что участниками проекта "Абшерон" являются госкомпания SOCAR и французская Total с долевым соотношением по 50 процентов. Компания Engie, которой ранее принадлежали 20 процентов долевого участия, вышла из проекта в июне 2017 года. Контракт по структуре "Абшерон" был подписан 27 февраля 2009 года между SOCAR и Total.
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