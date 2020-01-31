В последние годы на рынке недвижимости наблюдается повышение спроса на жилые здания, c которых открываются красивые виды на море. Это можно объяснить повышенным вниманием покупателей к выбору местоположения новых комплексов, а также растущим интересом к квартирам с видом на морские пейзажи. Один из таких жилых комплексов, вызывающий большой интерес, будет сдан в эксплуатацию в ближайшие месяцы в одном из наиболее возвышенных и живописных мест города Баку.

Жилой комплекс "Hillside Residence" расположен прямо напротив иконы столицы - "Flame Towers", в непосредственной близости от Нагорного парка. Он отличается своим уникальным местоположением и захватывающими дух видами на Бакинскую бухту и город. Выгодное расположение комплекса обеспечивает не только удобный доступ к различным частям города, но и близость к важным общественным объектам, а также объектам развлечения и отдыха, таким, как парк Водопадов и Зеленый театр.

Жилой комплекс "Hillside Residence" построен с использованием самых современных технологий строительства. В завершающей стадии строительства на фасаде зданий была применена каменная вата для изоляции, квартиры были оснащены алюминиевыми окнами и дверьми европейского производства, а в блоках комплекса были установлены быстрые и бесшумные лифты "ThyssenKrupp" корейского производства.

В жилом комплексе, с балконов которого открываются красивые панорамные виды на Бакинскую бухту и большую часть города, для удобства жителей предусмотрены круглосуточная охрана, двухъярусная подземная парковка, детская игровая площадка, просторный и освещенный вестибюль, комната для водителей и конференц-залы, а также зоны для фитнеса, йоги и пилатеса. В просторном вестибюле, расположенном на первом этаже комплекса, созданы все удобства для жителей и гостей комплекса. В настоящее время осуществляется продажа трех- и четырехкомнатных квартир различной площади, а также квартир в стиле дуплекс. Управление жилым комплексом "Hillside Residence, введение в эксплуатацию которого состоится в первые месяцы 2020 года, будет осуществляться компанией "Facility Management Group".

Отметим, что "Facility Management Group" является ведущей компанией, осуществляющей управление офисными и жилыми зданиями, бизнес- и торговыми центрами, а также другими объектами недвижимости различного назначения. Компания специализируется в управлении, аренде, продаже, анализе рынка и определении концепций объектов недвижимости.

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