Октябрьский электровагоноремонтный завод (входит в состав АО "Трансмашхолдинг") приступил к выпуску колесных пар для ЗАО "Бакинский метрополитен", сообщает Day.Az в пятницу ссылкой на сообщение завода.

Отмечается, что контракт на производство 16 колесных пар был подписан 10 января текущего года.

"В течение трех месяцев завод изготовит колесные пары для вагонов метро модели 81-717/714, эксплуатируемых в бакинском метрополитене", - говорится в сообщении.

Напомним, что в 2018-2019 годах бакинскую подземку пополнили восемь составов новой модели 81-765.Б/766.Б и 81-765.4Б/766.4Б. Весь подвижной состав произведен на заводе "Метровагонмаш".

В бакинском метро эксплуатируются составы типа 81-717/714 нескольких модификаций, а также три поезда 81-760Б/761Б/763Б "Ока".

Отметим, что Октябрьский электровагоноремонтный завод изготавливает колесные пары для вагонов метро с 2007 года. В последние годы предприятие изготавливало новые колесные пары для метро города София (Болгария), а также для метрополитенов Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Москвы, Самары; ремонтировало колесные пары для Московского метрополитена.