Ведущий оператор мобильной связи Азербайджана ООО Azercell Telekom, целью которого является облегчение жизни человека за счет использования передовых технологий и эффективных решений, продолжает свою деятельность в этом направлении.

"Мобильная глазная клиника" функционирующая при поддержке Azercell, снабжена лучшим современным оборудованием и обеспечивает медицинские осмотры и профилактику для детей, лишенных родительской опеки. Клиника оказывает помощь также и престарелым лицам и

малообеспеченным семьям. В 2019 году бесплатное обследование прошел 901 человек, 759 из них дети, а 142 взрослые пациенты.

Все медицинские обследования и лечебное обеспечение осуществляются общественным объединением "Xəzər Qayğıkeşlik Layihəsi" при поддержке Azercell Telekom. За свою деятельность врачами "Мобильной зубной клиники" были обследованы тысячи людей.

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