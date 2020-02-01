В преддверии Дня святого Валентина, приглашаем всех влюбленных провести этот день в "Chenot Palace Gabala"! Это прекрасная возможность еще раз сказать о своих чувствах и побаловать себя и свою половинку оздоровительными и расслабляющими процедурами.

"Chenot Palace Health Wellness Hotel" в Габале, представляющий новую концепцию медицинского оздоровительного центра, предлагает специальное, ограниченное по времени предложение гостям, желающим очистить свой организм, улучшить состояние здоровья, получить заряд энергии и повысить жизненный тонус, создать гармонию между телом и разумом посредством наших персонализированных и эффективных методов лечения, процедур и продуктов:

- Забронируйте 3-дневную или недельную программу Анри Шено и получите скидку в 50% на бронирование номера

- Забронируйте 2-недельную программу Анри Шено и получите бесплатный номер на время вашего пребывания

Примечание: 14 февраля должно быть включено в период Вашего пребывания.

Каждый день мы подвергаемся воздействию токсинов из-за различных факторов - загрязнения окружающей среды, потребления обработанных и неорганических продуктов питания, отсутствия физической активности, стресса и, прежде всего, вредных привычек и неправильного образа жизни. Со временем избыточные уровни токсина загромождают наш организм, нанося ему вред. "Chenot Palace Gabala" полностью посвящен детоксикации организма от шлаков и токсинов, укреплению здоровья и сохранению хорошего самочувствия.

Ценители концепта СПА, как эффективного средства для поддержания здоровья, могут довериться "Chenot Palace Gabala", где молодость тела и разума находятся в полной гармонии.

Телефон: +994 24 205 44 11/04

+994 50 290 28 78

Адрес: Нохургышлаг, Габала, Азербайджан

E-mail: reservations@chenotpalacegabala.com

Сайт: www.chenotpalacegabala.com

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