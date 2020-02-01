Специальное предложение от “Chenot Palace Gabala” ко Дню Валентина - ФОТО - ВИДЕО (R)
В преддверии Дня святого Валентина, приглашаем всех влюбленных провести этот день в "Chenot Palace Gabala"! Это прекрасная возможность еще раз сказать о своих чувствах и побаловать себя и свою половинку оздоровительными и расслабляющими процедурами.
"Chenot Palace Health Wellness Hotel" в Габале, представляющий новую концепцию медицинского оздоровительного центра, предлагает специальное, ограниченное по времени предложение гостям, желающим очистить свой организм, улучшить состояние здоровья, получить заряд энергии и повысить жизненный тонус, создать гармонию между телом и разумом посредством наших персонализированных и эффективных методов лечения, процедур и продуктов:
- Забронируйте 3-дневную или недельную программу Анри Шено и получите скидку в 50% на бронирование номера
- Забронируйте 2-недельную программу Анри Шено и получите бесплатный номер на время вашего пребывания
Примечание: 14 февраля должно быть включено в период Вашего пребывания.
Каждый день мы подвергаемся воздействию токсинов из-за различных факторов - загрязнения окружающей среды, потребления обработанных и неорганических продуктов питания, отсутствия физической активности, стресса и, прежде всего, вредных привычек и неправильного образа жизни. Со временем избыточные уровни токсина загромождают наш организм, нанося ему вред. "Chenot Palace Gabala" полностью посвящен детоксикации организма от шлаков и токсинов, укреплению здоровья и сохранению хорошего самочувствия.
Ценители концепта СПА, как эффективного средства для поддержания здоровья, могут довериться "Chenot Palace Gabala", где молодость тела и разума находятся в полной гармонии.
Телефон: +994 24 205 44 11/04
+994 50 290 28 78
Адрес: Нохургышлаг, Габала, Азербайджан
E-mail: reservations@chenotpalacegabala.com
Сайт: www.chenotpalacegabala.com
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре