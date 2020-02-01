2019 год запомнился не только невероятными девайсами от Samsung, но также и бесчисленными наградами за старания компании. В том числе флагманы компании Galaxy S10 и Note 10, а также смартфоны, представленные в их линейке, получили наивысшие оценки именитых центров тестирования и похвалу от имени престижных изданий со всего мира.

В обзорах оценивались не только "внешние и внутренние" данные смартфонов, но также такие показатели как простота и удобство в использовании, эргономика и т.д

Таким образом, например, эксперты из DisplayMate присудили Samsung Galaxy S10 наивысший рейтинг A+ и награду "Смартфон с лучшим экраном". Специалисты отметили, что экран на 6,1 дюймов с разрешением 3040х1440 пикселей оказался лучшим решением на рынке и дисплея с лучшим качеством, сейчас просто не найти. DisplayMate выделил более дюжины показателей, по которым экран смартфона Galaxy S10 можно считать лучшим, среди которых отмечены точность цветопередачи, высочайший уровень яркости и минимальное изменение яркости при изменении углов обзора.

Другое влиятельное издание - TechRadar, отметило, что новейшие экраны телефонов Samsung - лучшие из когда-либо созданных. Таким образом, Samsung Galaxy S10+ забрал домой самую большую награду ночи и стал "смартфоном года" на церемонии вручения премии Mobile Choice Consumer Awards 2019 в Лондоне. "S10 и S10+ самое лучшее из того, что есть на рынке смартфонов, если бы нам пришлось выбирать лучшего среди этих двух девайсов, мы бы выбрали большой экран, большую батарею и двухмодульную селфи камеру Galaxy S10+, но оба телефона заслуживают своей короны.

Как было отмечено выше, оценивалась не только "начинка" смартфонов, но и их удобство в использовании, таким образом The Guardian в своих обзорах наградил Samsung Galaxy S10 званием "Лучшего маленького Android девайса". "Если вам необходим смартфон с большим потрясающим экраном, имеющий идеальные "небольшие" размеры, который прост в обращении и легко помещается в кармане, то вам нужен Galaxy S10", отмечает The Guardian.

Несмотря на то, что 2020 только вступил в силу выше упомянутый смартфон уже успел засветиться в топ списках именитых изданий таких как Pocket-Lint и T3. Влиятельные издания отметили не только Galaxy S10, они внесли в список и Note 10+.

Pocket-Lint внес Galaxy S10 + в свое руководство по лучшим смартфонам на 2020 год. "Трудно не захотеть этот телефон. Он оснащен одним из лучших дисплеев, которые вы можете найти на мобильном устройстве. Превосходный дизайн с защитой от воды, отличный сканер отпечатков пальцев, расположенный на дисплее, поддержка microSD карты и 3,5-мм разъем для наушников, все это делает Galaxy S10 отличным и универсальным выбором. S10e также был включен в список издания и отмечен более низким ценовым предложением, а еще раз похвалив S Pen и экран Note 10+, издание завершило свой список.

"Если вы ищете лучший Android-смартфон, который можно купить за деньги, прекратите чтение и купите Samsung Galaxy S10+", - пишет издание Т3. По версии издания, Samsung Galaxy S10 + занял первое место в списке "Лучших Android телефонов 2020". На 4-м месте в этом списке оказался Note 10, который получил высокую оценку за функциональность S Pen, дисплей, размер, дизайн и систему камер.

Эксперты DisplayMate Technologies также отметили отличный дисплей на Galaxy Note 10+. По результатам тестов, смартфон получил награду Best Performing Smartphone Display Award и максимальную оценку A+, а также установил 13 рекордов по различным показателям. "Galaxy Note 10+ является универсальным устройством, которое заслуживает признания", отмечает DisplayMate.

С этим высказыванием также согласились эксперты CNET. Специалисты заявили, что: "Изысканный, многофункциональный Note 10+ сокращает разрыв с конкурентами. Этот топовый смартфон создан для людей, которые хотят лучший Android". Отметив, что Samsung делает отличные телефоны, которые предоставляют почти все, что вам нужно на устройстве. Также эксперты составили список лучших функций Note 10 +, в котором упоминается о таких пунктах как:

Утонченный квадратный дизайн с защитой Gorilla Glass 6 с обеих сторон.

Превосходные фотографии, с довольно хорошим автономным ночным режимом.

Хорошо выполненное программное обеспечение камеры, например: встроенный видеоредактор и функция видео в портретном режиме

Простой и удобный стилус S Pen.

PC Mag также отметило заслуги Samsung и выражаясь словами издания: "Note является воплощением технологии Samsung". Экспертами же этой компании Galaxy S10e и Galaxy Note10 + были выбраны одним из 10 лучших смартфонов 2019 года. А в обзоре PC Mag Galaxy S10e и Galaxy Note10 + получили 4,5 и 4 из 5 баллов соответственно.

Эксперты Digital Trends также советуют покупателям остановить свой выбор на Samsung Galaxy Note10+, утверждая, что: "Это универсальный телефон, за который стоит платить. Это наполовину смартфон, наполовину произведение искусства".Также издание присвоило смартфону 9 из 10 баллов в своем обзоре с припиской "Samsung Galaxy Note10 + является абсолютным победителем"

В свою очередь Trusted Reviews дважды успело отметить заслуги смартфонов Samsung. Таким образом в 2019 году, Samsung Galaxy Note 10+ была присвоена награда за "Лучшую камеру "большого" телефона", а Samsung Galaxy S10 + - "Лучший дисплей камеры телефона". Особое место в своем обзоре издание посвятило размеру Note 10+ и функциональности S Pen. А в 2020 году Trusted Reviews назвали Samsung Galaxy S10 и S10 + "Лучшим универсалом", особо отметив "лучший экран телефона, который они когда-либо видели". Samsung Galaxy Note 10+ также был награжден званием "Лучший "большой" телефон".

Таким образом сразу две флагманские серии Galaxy Note 10 и Galaxy S10 от Samsung, были признаны лучшими смартфонами по нескольким категориям и удостоились внимания со стороны авторитетных изданий в 2019-2020 годах.