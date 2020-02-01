В 2020 году будет проведено больше семинаров и просветительских мероприятий для привлечения к предпринимательской деятельности женщин в регионах Азербайджана. Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), передает Day.Az.

С этой целью для специалистов, которые будут участвовать в качестве инструкторов в семинарах, 28-30 января в Баку был организован тренинг.

В тренинге, проведенном в рамках проекта "Поддержка развития предпринимательства в сельской местности", финансируемого ЕС, участвовали представители Агентства по развитию МСБ при министерстве экономики, ABAD, Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) и Ассоциации развития женского предпринимательства Азербайджана.

Будущие инструкторы были проинформированы о подготовке тренингов, проведении эффективных презентаций, определении тем для женщин-предпринимателей, методах оценки и т.д.

Специалисты, успешно завершившие тренинг, будут проводить семинары для развития предпринимательского мышления среди женщин регионов страны, привлечения их к предпринимательской деятельности, повышения знаний и навыков.

Отметим, что Агентство по развитию МСБ - один из бенефициаров проекта по "Поддержке развития предпринимательства в сельской местности".

Проект, охватывающий 2019-2021 годы, нацелен на развитие бизнеса и повышение занятости в экономических районах Азербайджана.