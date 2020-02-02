Баку стал самым любимым направлением у туристов из ОАЭ.

Об этом, как сообщает Day.Az, пишет авторитетное арабское издание Gulf News.

Авторы публикации отмечают, что настоящий взрыв интереса граждан ОАЭ к Азербайджану произошел после упрощения визового режима. "Второй туристический бум в Азербайджан произошел после того, как власти этой страны ввели правило, согласно которому граждане ОАЭ могут получить визу непосредственно по прилету в Баку", - говорится в статье.

Издание отмечает, что с прошлого года количество граждан ОАЭ, посетивших Азербайджан, выросло в три раза.

"Баку стал одним из любимых направлений у арабских туристов. Сейчас между ОАЭ и Азербайджаном осуществляется более 30 рейсов в неделю, и это показывает, насколько велик спрос", - говорится в материале.

Авторы подчеркивают, что безвизовый режим работает не только на увеличение привлекательности Азербайджана у иностранцев, но и упрощает налаживание деловых связей между предпринимателями и инвесторами из двух стран.

"Сейчас граждане ОАЭ могут легко и просто спланировать свои выходные в Азербайджане и получить визу по прилету, в аэропорту", - отмечает издание.

В 2019 году Азербайджан посетили 3 170 400 иностранцев и лиц без гражданства из 193 стран, что на 11,3% больше в сравнении с 2018 годом. Туристы из ОАЭ - на шестом месте по чилсенности, это порядка 2,2 процента от общего числа иностранных гостей, побывавших в нашей стране в прошлом году.

29,4% приехавших были гражданами России, 22,9% - Грузии, 10% - Турции, 8,1% - Ирана, 3,4% - Саудовской Аравии, 2,2% - ОАЭ, 2,1% - Индии, 1,9% - Украины, по 1,6% - Туркменистана и Ирака, по 1,5% - Казахстана, Пакистана и Израиля, 1,2% - Великобритании, 11% - гражданами других стран и 0,1% - лицами без гражданства.

Среди приехавших 66,6% составили мужчины, 33,4% - женщины.

Годовой прирост туристов наблюдался более всего из Туркменистана - (84,2%), Индии (66,8%), Китая (62,4%), Египта (55,6%), Малайзии (54,9%), Саудовской Аравии (46,3%), Венгрии (33,6%), Польши (31,1%), Узбекистана (28,4%), Казахстана (25,7%), Великобритании (25,5%), Филиппин (24,6%), Испании (24,2%), Южной Кореи (19,9%), Германии (19,2%) и Грузии (18,8%).