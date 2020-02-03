Чехия готова обсудить взаимные инвестиции с Азербайджаном, сказал Trend министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек.

"В соответствии с действующим законодательством Чешская Республика предоставляет различные льготы, такие как налоговые льготы на срок до 10 лет, иностранным инвесторам, особенно тем, кто создает рабочие места в регионах с более высоким уровнем безработицы, то есть не в Праге, где уровень безработицы в настоящее время ниже двух процентов. Согласно недавним поправкам к Закону о поощрении инвестиций, проекты, ориентированные на регионы, кроме Праги, будут пользоваться льготными условиями. Это в основном относится к технологическим центрам, которые могут получать гранты для создания рабочих мест, обучения и подготовки новых сотрудников. Потенциальные иностранные инвесторы в Чешской Республике получают консультацию и поддержку от агентства CzechInvest, созданного министерством торговли и промышленности. Инвестиции в обоих направлениях, очевидно, являются темой, которую мы готовы обсудить на заседании совместной комиссии по вопросам экономического, научно-технического и культурного сотрудничества в 2020 году", - сказал он.

Что касается перспектив создания совместных предприятий между двумя странами в различных сферах, Петршичек отметил, что Чешская Республика видит такой потенциал в различных секторах экономики, включая энергетику, автомобилестроение, транспортную инфраструктуру и сельское хозяйство.

"В частности, сфера сельского хозяйства имеет большой потенциал в Азербайджане с его плодородными землями. И наше посольство в Баку в апреле 2019 года направило в Азербайджан торговую миссию во главе с заместителем министра сельского хозяйства, что позволило установить контакты между компаниями данного сектора обеих стран ", - сказал глава МИД.

Петршичек отметил, что учрежденное министерством промышленности и торговли агентство CzechTrade с офисом в Баку проводит значительную работу по установлению связей между чешским и азербайджанским частным бизнесом.

По словам главы МИД, ведение бизнеса с предприятиями, принадлежащими или находящимися в совместном владении азербайджанского государства представляет интерес для чешско-азербайджанской совместной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

"Оба его предыдущих сопредседателя перешли на другие должности в государственной службе Чехии и Азербайджана в конце 2019 года, и мы надеемся, что обе стороны вскоре назначат новых сопредседателей и появится возможность провести заседание комиссии для очередного раунда стратегических дискуссий о будущем двусторонних отношений. Исходя из нашего положительного опыта, мы заинтересованы в дальнейшем участии в проектах, направленных на модернизацию азербайджанской экономики", - сказал министр.