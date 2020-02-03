Венгерский лоукостер Wizz Air подал заявку в Управление гражданской авиации Польши (ULC) на разрешение начать полеты по маршруту Варшава-Баку, передает Day.Az.

Соответствующая информация размещена на сайте ULC. Заявка Wizz Air на "разрешение на выполнение регулярных пассажирских рейсов" по маршруту Варшава-Баку подана 22 января.

Согласно представленной информации, другие компании могут подать такую же заявку, из чего следует, что, с учетом ограниченного права на организацию авиаперевозок между Польшей и Азербайджаном, заявка Wizz Air может быть отклонена.

"Венгерский авиаперевозчик Wizz Air Hungary Ltd. подал заявку на получение разрешения на выполнение авиаперевозок по маршруту Варшава-Баку. Двустороннее соглашение о воздушном транспорте между Польшей и Азербайджаном предусматривает ограниченные права движения по маршрутам между этими странами. В этой ситуации президент ULC обязан провести конкурсную процедуру и выбрать авиаперевозчика, который предоставит наилучшее предложение", - сообщила Fly4free пресс-секретарь ULC Карина Лисовска.

Она добавила, что в настоящее время в ведомстве ожидают предложений других авиаперевозчиков, которые могут быть представлены в течение 30 дней с даты публикации информации в Бюллетене общественной информации ULC. В случае получения предложений от других перевозчиков, соответствующая информация будет опубликована Управлением гражданской авиации Польши.

Источник отмечает, что вся процедура может занять определенное время, и может оказаться, что Wizz Air не получит разрешения на полеты из Польши в Азербайджан. А если не венгерский лоукостер, то ... может быть, польская авиакомпания LOT? На данный момент аиваперевозчик избегает четкого ответа на этот вопрос.

На данный момент Wizz Air предлагает рейсы в Баку только из столицы Венгрии Будапешта.