В ресторане Avenue Music Hall состоялось очередное мероприятие бизнес-клуба Networking.Az с участием 80 гостей. Об этом сообщили Trend в пресс-службе клуба, передает Day.Az.

Как всегда, основной целью встречи было создание бизнес-связей, установление новых форм сотрудничества и расширение деловых возможностей. Участниками были руководители и предприниматели крупного и среднего бизнеса. Встреча состояла из двух частей: выступления спикеров и свободного общения между гостями.

Вступительной речью мероприятие открыл директор Networking.Az Орхан Гаджиев. Он поприветствовал гостей и рассказал о значимости подобного рода мероприятий, а также о вкладе клуба в бизнес процессы страны. Затем слово было передано директору ресторана Avenue Music Hall Севде Наджафовой, которая поприветствовала гостей и пожелала приятного и интересного вечера.

В качестве спикера выступил директор управления налогового законодательства Департамента налоговой политики министерства налогов Азербайджана Аваз Гулиев. Он рассказал об изменениях в налоговом кодексе, вступивших в силу с января 2020 года. Его выступление вызвало большой интерес, предприниматели задали интересующие их вопросы и получили ответы из первых уст.

Во второй части мероприятия гости имели возможность познакомиться друг с другом, обсудить возможности сотрудничества и взаимные интересы. Встреча прошла в дружественной и позитивной атмосфере.

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