Международный банк Азербайджана, содействующий развитию инновационной культуры, совместно с IBA Tech Academy объявил первый региональный хакатон в нашей стране. Инициатива IBA Regional Hackathon - самый масштабный идейный марафон в индустрии FinTech. В хакатонах профессионалы с соответствующими навыками собираются вместе для решения определенных проблем, для творческого решения которых необходима разработка программных проектов.

В IBA Regional Hackathon, который будет проходить с 29 февраля по 1 марта, примут участие программисты, дизайнеры, предприниматели, а также все, кто интересуется внедрением и развитием финансово-технических инноваций. Участники будут работать в командах, сформированных со стороны организаторов, и вместе с другими членами команды представят свои проекты жюри, находя творческие решения существующих проблем.

IBA Regional Hackathon предложит командам-участникам несколько тем. Кроме того, участники могут также выдвинуть свою собственную инициативу. Инновационные решения и идеи по поддержке малого и среднего бизнеса, уровня удовлетворенности клиентов и платежей, а также их лояльности, считаются приоритетными.

Ожидается, что здесь примут участие не менее 35 команд, состоящих из более чем 150 участников из Азербайджана и соседних стран. С целью управления процессом приглашены 25 профессиональных менторов международного уровня из разных стран. И менторы, и компания, оказывающая методологическую поддержку в организации IBA Regional Hackathon, также участвовали в организации подобных мероприятий для таких компаний, как Intel, Raiffeisen Bank International, Facebook, Amazon, Vodafon.

Участникам хакатона будет предоставлено 36 часов для разработки прототипа их проектов. Лучшие проекты будут награждены и, таким образом, победителю будет присуждено 10000 манатов, команде, занявшей второе место - 5000 манатов, а третье место - 3000 манатов. Если участник сможет продемонстрировать потенциальные преимущества предложенной FinTech идеи для банковских систем, организатор может оказать всестороннюю поддержку ее реализации. Авторы отобранных проектов также получат возможность реализовать их совместно с Международным банком Азербайджана.

Сотрудники Международного банка Азербайджана и дочерних структур банка, процессингового центра Azericard и банка МБА-Москва, не будут принимать участие в IBA Regional Hackathon.

Председатель правления Международного банка Азербайджана Аббас Ибрагимов сказал: "Мы живем в быстро меняющемся мире. Нам нужны новые идеи, которые помогут сделать нашу жизнь комфортнее. Необходимость в проведении IBA Regional Hackathon и других инновационных проектов, реализуемых Международным банком Азербайджана, также вытекает из этой потребности. В сентябре прошлого года мы создали IBA Tech Academy. IBA Regional Hackathon - наш следующий шаг в становлении лидером инновационного рынка в Азербайджане. Эта инициатива поддержит таланты и их инновационные идеи. Это объединит их и даст толчок развитию ИТ-экосистемы в нашей стране. Конечно, это мероприятие также поможет интегрировать ИТ и бизнес и реализовать ряд полезных инновационных проектов в финансово-технической области".

IBA Regional Hackathon будет организован в Баку Экспо-центре. Для получения дополнительной информации и регистрации посетите сайт https://www.ibahackathon.com/

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.