https://news.day.az/economy/1199688.html Цены на нефть опустились ниже $54
Цены на нефть опустились ниже $54
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала во вторник на 4,9% - до $53,98 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 05:10 (GMT+4), передает ТАСС.
В последний раз цена Brent находилась ниже отметки в $54 за баррель 3 января 2019 года.
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