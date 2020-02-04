Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала во вторник на 4,9% - до $53,98 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 05:10 (GMT+4), передает ТАСС.

В последний раз цена Brent находилась ниже отметки в $54 за баррель 3 января 2019 года.